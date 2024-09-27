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謝國樑顧市政 罷團明車隊遊行
距10月13日罷免投票剩16天，基隆市長謝國樑兼顧市政及反罷免作戰，昨天有國民黨桃園市議員來應援，遇到基隆大雨，謝改行程坐鎮防災，慎防被對手做文章。拆樑團體預告，28日下午辦機車車隊遊行，營造罷免嘉年華氣氛。
謝國樑患流感身體微恙，昨天透過視訊接受廣播節目訪問。他說，許多民眾以為罷免投票只有一個選項，不知道有「不同意罷免」，經過近月來強力固樑及宣傳，民調數字出現變化，願意出門投罷免票從61%降至36%，願意出門投反對罷免票由22%上升至49%。
謝表示，他近期心情平靜，「明明有做事，那就好好地來講」，基隆罷免結果是指標，絕不能讓大罷免潮蔓延開來。
民進黨秘書長、基隆前市長林右昌昨出席基隆市信賴台灣之友會會員大會，隔空批謝國樑，他說「是我留下最好的財政給他，謝國樑不要忘記了。」也酸謝不尊重公務體制，讓管漁船的被調去管公車，資深教育人員被調去管社福，管體育的被調去管市場，根本是糟蹋人才，很多人因此離職、轉調、退休。
林也反駁國民黨指「罷免是民進黨選輸了，想重選」，刻意製造政黨對立。對此謝國樑回應，「沒有什麼評論，我們把我們的工作做好。」
綠營議員持續挑謝執政缺失，民進黨基隆市議員鄭文婷指基隆潮境AR恐龍生態園區涉嫌圖利特定廠商，昨到地檢署提告謝國樑。市府產發處澄清，相關建置與營運皆依法採購，如圖利案不起訴，考慮反控議員誣告。
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