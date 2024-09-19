藍民調拆樑聲跌 謝國樑：最怕不投票

距10月13日罷樑投票剩不到1個月，國民黨最新內參民調指出，不出來投票民眾中，不同意罷免比同意多一倍。基隆市長謝國樑昨說，最怕市民不出來投票，這是最後關頭要努力的方向。拆樑團體在北市掛看板催票，鎖定通勤族做最後衝刺。

謝國樑昨天出席「老鷹嘉年華遊行」宣傳記者會，談到國民黨內參民調顯示，不打算出門投票的民眾中，不同意罷免40%，比同意罷免20%多出一倍，這是基隆地方自治史74年來首次罷免投票，既然已經成案，也要投票了，希望真正展現市民意志。

面對罷免難關，謝國樑說，未來幾周會謹慎以對，不至於恐慌，但還是會緊張，要努力把不同意票催出來，投票結果牽動全國大罷免潮，希望基隆是台灣最後一次罷免投票。

基隆市民往來雙北的通勤族眾多，拆樑團體選在北市忠孝東路四段、南京東路五段、研究院路一段3處重要交通節點，掛上罷免謝國樑看板，盼拉高同意罷免投票率，目標不只是衝過門檻7萬6979票，是要衝到10萬票。拆樑團體分析，基隆是對政治偏冷感的城市，歷年投票率偏低，最後階段將鼓勵青年人回家投票，有信心能達陣。

國民黨立委王育敏、張嘉郡昨晚到基隆應援陪謝國樑掃街，加大固樑力道，拆樑志工說，這些藍營人士不是基隆人，不了解基隆真正需要的政策，如果謝國樑市政推動得這麼好，為何沒有其他國民黨執政縣市跟進？

王育敏說，她是基隆媳婦，這場罷免本質是「惡罷」。張嘉郡表示，謝國樑勇敢守護基隆市產東岸商場，法院已判決四連勝，罷免理由消失，也證明謝的行為是對的。