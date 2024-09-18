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拆樑團體北市高掛看板 基市黨部不解：跑到外縣市取暖

中央社／ 基隆18日電
發起罷免基隆市長謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」18日在北市3地點高掛看板，為謝國樑罷免案投票宣傳。圖為在大安區忠孝東路4段街頭懸掛的廣告。圖／中央社
發起罷免基隆市長謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」18日在北市3地點高掛看板，為謝國樑罷免案投票宣傳。圖為在大安區忠孝東路4段街頭懸掛的廣告。圖／中央社

拆樑團體今天在北市高掛宣傳看板，指基隆若持續被市長謝國樑亂搞，會有更多市民離鄉背井。國民黨基隆市黨部表示，罷免沒有正當性，拆樑團體在基隆缺乏溫暖，跑到外縣市取暖。

發起罷免謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」今天在台北市研究院路1段、南京東路5段、忠孝東路4段共3處高掛「市長吊車尾 基隆不光榮」看板。

蘇姓志工在忠孝東路4段看板所在地受訪表示，為應對謝國樑在基隆掛了60面反罷免看板，拆樑團體選擇在有非常多基隆通勤人口的北市宣傳罷免，接下來也會盡力在台北各處通勤族出沒地點發放罷免文宣，或以舉牌方式宣傳罷免謝國樑。

對於國民黨基隆市黨部發言人黃申棟昨天指拆樑團體應該「在家多陪陪家人」，拆樑志工啾喜表示，如果基隆能有好的發展、好的建設，大家可以在家鄉（工作），日常生活就可陪伴家人，不用等到逢年過節才特別回家，基隆若持續被謝國樑亂搞，會有更多市民必須離鄉背井，無法闔家團圓。

黃申棟今天說，拆樑團體罷免謝國樑沒有正當性，在基隆缺乏溫暖，只能跑到外縣市找同溫層取暖，拆樑團體一邊罵國民黨不分彼此到基隆全力聲援謝國樑，一邊在其他縣市掛起看板，更顯示拆樑團體在基隆得不到在地支持。另外，租用台北市看板價格不菲，更讓人好奇拆樑團體經費來源。

黃申棟表示，如果拆樑志工可以拿掉意識形態的「眼鏡」，在基隆認真生活，就可以看到基隆持續發展，更可以看到謝國樑捍衛市產的決心，及努力幫前市長林右昌收拾爛攤子。

基隆 山海公民拆樑行動 罷免 謝國樑

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