基隆固樑、拆樑 信義市場尬場

罷樑倒數，新北市長侯友宜昨天二度助陣，陪基隆市長謝國樑在信義市場掃街，謝透露國民黨中央最新民調，不同意罷免占多數，不少人高喊「不同意罷免」。「拆樑團體」開「戰車」上街頭宣講，原本也選中信義市場拚場，為免雙方衝突，大批警力戒護，拆樑團體延後1個半小時才進場。

固樑、拆樑活動昨不約而同選在人潮眾多的信義市場，且分別選定義六路兩側集合，硝煙味濃，藍營人數居多，加上侯友宜人氣旺，民眾爭相握手，市場擠得水泄不通；拆樑戰車停路邊宣講，志工掃街發傳單。「同意罷免」、「不同意罷免」聲浪此起彼落，尬場意味濃。

拆樑今天上午在信義市場與藍營拚場，出動「戰車宣講團」上街頭宣講。記者游明煌／攝影

山海公民拆樑行動發言人李晏蓉說，宣講戰車每天會規畫不同路線，讓更多民眾了解罷免的理由。罷免領銜人戴璟安表示，發起罷免是因謝國樑漠視市民聲音，市民站出來表達意見。拆樑團體也向謝國樑喊話，要求回應他們提出的30條罷免理由，並出席市政說明會釋疑。

侯友宜說，謝國樑面對很大的挑戰，但謝認真做事的精神，可以勝過惡意的抹黑和挑戰，做出人民有感的施政，新北一定和謝站在一起，「我們黏在一起，在共同的生活圈，一起努力和加油」。

謝國樑表示，前幾天收到黨中央最新民調，不贊成罷免是市民多數，未來要催出不同意票；對民進黨介入罷免，他表示，他當選後，很多民進黨政治人物談論、放話，都指向就職滿1年就要罷免他，基隆坊間都早已了解，這樣的思維和手法，終究不會被人民所認同。

國民黨主席朱立倫昨到桃園不忘「固樑」，他呼籲請戶籍在基隆的親友，支持反對罷免謝國樑，而且一定要投票，不然罷免案只要選舉人數的四分之一就能過關，四分之三反對罷免的選民不投票，就會讓少數、綠營得逞。