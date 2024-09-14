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拆樑列30理由 謝國樑轟政治反撲

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市長謝國樑（中）昨參加碇內吊橋啟用，指罷免是基隆綠營政治人物不甘失去政權的政治反撲。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑（中）昨參加碇內吊橋啟用，指罷免是基隆綠營政治人物不甘失去政權的政治反撲。記者游明煌／攝影

基隆市長謝國樑接受本報專訪強調有信心挺過罷免考驗，直指幕後推手是林右昌。林右昌前發言人游本明昨說，謝國樑只剩「偷偷收割」跟「抹黑甩鍋」兩招，奉勸好好面對民意才是正解。拆樑志工昨到基隆市府前舉牌，以30條理由反駁罷免無正當性。謝國樑昨進一步直指罷免是綠營不甘心失去政權的政治反撲。

游本明表示，距離罷免倒數1個月，奉勸謝國樑把已經被看破手腳的招數收起來，懸崖勒馬，基隆市民體育活動中心當初議員陳宜極力爭取，林右昌非常重視親自會勘後，共投入8100多萬，才有昨天啟用的政績，但又被謝國樑偷偷收割。

游本明指出，至於田徑場林右昌非常負責任地解決問題，與舊廠商解約並且在卸任前完成重新招標，事實就是如此簡單，絕非謝國樑抹黑甩鍋的荒謬說法。

山海公民拆樑行動志工昨到基隆市政府前舉牌，羅列30條罷免理由，反駁罷免無正當性說法。記者游明煌／攝影
山海公民拆樑行動志工昨到基隆市政府前舉牌，羅列30條罷免理由，反駁罷免無正當性說法。記者游明煌／攝影

謝國樑昨參加碇內吊橋、市民體育活動中心整修完成啟用典禮，對罷免案指他的有感政績，已經得到多數市民的認同，罷免團體當初所持的理由，從法律上來看，現在已經毫無正當性。

謝國樑更進一步直指「罷免就是基隆某些綠營的政治人物，在政權失去後，不甘心所長期規畫的政治反撲。」他對投票有信心，會有好的結果，證明這2年的施政是正確的，也讓市民有感。

謝國樑還說，民進黨會視情況，假如情況好他們就會積極介入，情況不好會拋棄公民團體，市民很有智慧，一點一滴都看在眼裡。

山海公民拆樑行動志工昨到基隆市政府前舉牌，列出罷免市長30個理由，高喊「10月13日基隆換新衣」。拆樑志工啾喜說，主要回應反罷免方一直以來訴求罷免無理由，這些理由非常多，都是市民心聲，每人的理由都不一樣，呼籲藍綠陣營都來看。

啾喜表示，列為第一的電動車方案一變再變，顯示沒有完整規畫是騙票，還有很多市政疏失，都讓市民很失望。謝國樑對30條理由表示尊重。

基隆 山海公民拆樑行動 林右昌 罷免 謝國樑

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