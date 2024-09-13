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拆樑30條罷免理由府舉牌訴求罷免正當性 謝國樑：尊重

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
山海公民拆樑行動志工今天上午到基隆市政府前舉牌，寫上30條罷免理由，反駁罷免謝國樑無正當性的說法。記者游明煌／攝影
山海公民拆樑行動志工今天上午到基隆市政府前舉牌，寫上30條罷免理由，反駁罷免謝國樑無正當性的說法。記者游明煌／攝影

罷樑倒數一個月，山海公民拆樑行動志工今天上午到基隆市政府前舉牌，寫上30條罷免理由，反駁罷免謝國樑無正當性的說法，第一條是選前騙送Gogoro，選後變變變，11億預算變27.5億，一樣沒有Gogoro。謝國樑對此表示尊重。

6名山海公民拆樑行動志工，今天上午10時40分到基隆市政府前舉牌，牌子寫上「市長拆鎖，我們拆樑」、「基隆人站出來」、「我投藍，我罷樑」，還列出罷免詐騙市長30個理由，並高喊「6月13基隆換新衣」。

拆樑志工啾喜說，投票只剩30天，今天訴求罷樑30個理由，主要回應反罷免方一直以來訴求罷反無理由的說法，這些理由非常多，都是市民方心聲，每人的理由都不一樣，身為公民來罷免是合理合理的，凝聚的是各個政黨不分藍綠的罷免支持者，是一群想要讓基隆更好的力量，她向藍綠喊話，都應該來看這30個罷免理由，這就是人民的心聲。

啾喜表示，電動車方案出現很多方案，一變再變，顯示沒有完整規畫及深思熟慮，還有很多選前承諾跳票及施政上的疏失，讓市民都很失望。

啾喜表示，希望謝國樑真正重視市民的聲音，他們沒有和市長溝通的管道才會發動罷免。

被問到未來會不會和民進黨合流加強罷免氣勢力道？啾喜說，政黨有自己的考量和立場，他們不是民進黨無法代表發言，但尊重民進黨的決定，民主社會每人表達意見立場都是自由的。

外界認為柯文哲弊案救了謝國樑，啾喜回應表示，柯文哲新聞鋪天蓋地，全台都關注，但拆樑行動有時間限制，10月13日就要投票，希望媒體多曝光，未來會加強宣傳的力道。

山海公民拆樑行動志工今天上午到基隆市政府前舉牌，寫上30條罷免理由，反駁罷免謝國樑無正當性的說法。記者游明煌／攝影
山海公民拆樑行動志工今天上午到基隆市政府前舉牌，寫上30條罷免理由，反駁罷免謝國樑無正當性的說法。記者游明煌／攝影

基隆 罷免 謝國樑

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