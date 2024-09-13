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白營預測：小草投不同意票 為柯文哲出氣

聯合報／ 記者唐筱恬／台北報導
民眾黨主席柯文哲（中）日前出席黃珊珊（右）基隆服務處成立，與基隆市長謝國樑（左）比鄰而坐，互動熱絡，柯還稱讚謝市長施政非常努力。記者游明煌／攝影
民眾黨主席柯文哲（中）日前出席黃珊珊（右）基隆服務處成立，與基隆市長謝國樑（左）比鄰而坐，互動熱絡，柯還稱讚謝市長施政非常努力。記者游明煌／攝影

基隆市長謝國樑罷免投票倒數一個月，近期民眾黨主席柯文哲捲入京華城案遭押，讓罷樑情勢產生變化。據了解，民眾黨中央儘管全黨忙著營救柯文哲，但基層白營小草對執政黨用司法、罷免等工具「政治霸凌」相當不滿，小草很可能集結出門投「不同意罷免票」，替柯文哲出一口氣。

國民黨為避免謝國樑案成為罷免藍委第一張骨牌，全黨展開「固樑大作戰」。民眾黨意向被認為是左右罷樑案的關鍵，儘管基隆市副市長邱佩琳與兒少政策大使楊寶楨都是民眾黨，柯文哲也曾表示「罷免案沒有正當性」，但民眾黨態度一直保持中立，只不過就在柯文哲因京華城案遭羈押後，基層小草風向丕變。

據白營人士指出，基層小草對柯文哲被羈押，不滿情緒高漲，小草不滿執政黨透過司法、罷免等工具霸凌在野黨。由於謝國樑罷免案是柯文哲被羈押後的第一場選舉，且謝國樑與柯文哲互動不錯，罷樑案恐成小草宣洩抗議司法不公的出口。

京華城案 基隆 柯文哲 楊寶楨 罷免 謝國樑 邱佩琳 霸凌

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