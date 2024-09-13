最新文宣成鐵證 藍轟綠介入罷免

罷樑案倒數一個月，國民黨反守為攻，昨舉行記者會公布民進黨積極介入基隆惡罷的事證。國民黨發言人楊智伃指出，民進黨最新的文宣，早在八月就已出現在罷樑團體側翼組織的官網上，文宣內容一模一樣，民進黨還要說沒介入？民進黨與罷樑團體緊密結合，對外還要與罷樑團體切割，讓罷樑志工情何以堪。

國民黨文傳會主委李彥秀表示，民進黨基隆議員不斷栽贓抹黑謝國樑、對市民認知作戰，但市民記得的是前市長林右昌任內留下擺爛攤子、施政完全沒亮點。

由於民眾黨主席柯文哲身陷京華城案，罷樑熱度下降，據了解，國民黨評估罷樑案暫時平穩樂觀，但團隊仍不敢掉以輕心，每周密集開會、做民調追蹤罷免進度。不僅藍營要角周末輪班陪謝國樑助講掃街，近期更著重陸軍規畫，目標藍營總動員催出不同意票。

在輿論戰方面，國民黨主攻林右昌施政弊端，再強化罷樑動機與民進黨政治目的掛勾，鞏固藍軍投票意願。尤其，東岸商場的四次司法判決、行政裁量中全部取勝，後又爆出大日在林右昌任內行賄基隆市府官員被檢方起訴，黨內人士表示，按照民進黨打柯的邏輯，林右昌對大日就是百分百圖利。

國民黨表示，未來一個月會繼續排班邀請藍營要角到基隆助陣，預計投票前一周也會有大型造勢，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、台北市副市長李四川都將受邀到基隆固票，至於人氣高的立法院長韓國瑜能否現身，團隊仍會持續邀請中。

民進黨定調高度尊重基隆市民的選擇，不會跳上第一線主導罷免案，並評估在民眾黨主席柯文哲陷司法案件後，分散了罷樑能量，連帶降低了罷免成功機率。