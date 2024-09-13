市場淪拉票戰場 基隆人被迫選邊

拆樑行動是基隆地方自治史上首宗罷免案，選戰氛圍漸濃，街頭罷免、反罷免看板林立，公車廣告滿街跑，拆樑、固樑進入肉搏，市場成為拉票戰場，固樑陣營志工前腳剛走，罷免小蜜蜂團隊後腳就到，民眾被迫選邊站，透過人情壓力、地方里長系統、議員組織各自動員拉人，各方人情壓力都很大。

「阿嬤，這張傳單給你，大家來支持罷免！」周六上午八點多，安一路安樂市場人聲鼎沸，五名穿罷樑團體背心的志工將傳單發給攤商、買菜民眾，傳單上羅列「市政五大缺失」，志工拿大聲公沿街放送，有人比讚支持，也有人冷眼相待。

相隔不到一小時，著藍色背心的固樑陣營志工也來到市場，從另一道入口進場，一行十餘人陣仗不小，發送「民進黨選輸了想重選」文宣扇，沿街叫喊「請支持反罷免，投不同意。」

賣碗粿的李姓攤商說，九月以來，幾乎每天都有人到市場發傳單、扇子，就像選舉期間一樣熱鬧，菜市場成為拉票戰場，拚場味道濃。

基隆里長們也因罷免案被迫表態選邊站，里長以國民黨籍居多，近期里內活動或中秋聯歡場合，常可見到反罷免扇子，有的明說、有的暗助，一名里長說「只能撩落去了」；與綠營友好的里長也幫忙發挺罷免宣傳單，各忙各的。

不同世代市民對罷免案反應不一，呈現不同聲音，但青年票一向是藍軍弱項。海洋大學碩二林姓學生說，支持罷免與否，要有說服自己的理由，時下學生自主性都強，不會受政黨左右；廿二歲台大碩一生林廷翰說，這不是一場公民覺醒的罷免，報復及政黨斧鑿太深，他會投反對。

信義市場賣魚的劉姓攤商說，第二階段連署時，兒子說服他參與連署，他沒有政黨背景，但兒子說得頭頭是道，質疑市長的電動車淪為亂送，還有東岸商場破門等爭議行為，他當時簽連署書，但投怎麼投，「說真的，還沒有決定，看情勢發展。」仁愛區一名無黨籍資深里長也說，謝國樑拜託投不同意，一名民進黨籍議員也找他協助，左右為難。

前晚立委柯志恩到基隆陪謝國樑在鬧區掃街，挨家挨戶懇託，走到衣服濕透。六十多歲張姓婦人衝到謝國樑身旁，熱情地比出握拳手勢說「市長加油」，謝微笑揮手回應；八十二歲鄧姓婦人看到掃街隊伍也停下腳步打招呼，她說「罷免沒道理啦，勞民傷財」，國民黨基隆市黨部副主委林江葦在旁馬上說「還是要出來投不同意」。