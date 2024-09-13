新聞眼／大罷免潮第一役 藍綠都怕骨牌效應

罷樑倒數計時，藍營重兵部署全力固樑，定調「民進黨選輸了想重選」；綠營表面不介入，私下暗添柴火，在前市長林右昌高呼「市長選錯人，市政倒退」，再度演變成藍綠對決。但公民團體拆樑訴求在市府司法四連勝後，正當性愈來愈小，民進黨主席賴清德氣勢更遠不如當年罷韓的蔡英文，眼見形勢不妙，綠營已著手切割。

這場罷免案雖由公民團體發起，東岸商場轉租爭議是罷免案的導火線，一群年輕人不滿在市長臉書發表看法卻被指為機器人，還關閉發言功能，小小怒火燒成全國關注的罷免案，令人始料未及，如今更被視為二○二六和明年大罷免潮的前哨戰，藍有不能輸、綠有票要開得好看的壓力。

罷免案成立前提，當事人須具備一定的仇恨值，起初謝國樑與國民黨評估問題不大，認為第二階段不會過關，一味冷處理，未及時妥善溝通，讓火苗燒起來，又逢國會改革青鳥行動，成為年輕人不滿國民黨的情緒發洩口，連署前最後關頭林右昌登高一呼，民進黨三名議員服務處加入連署，一舉衝破四萬三千份連署書門檻，罷免案得以進入投票階段。

罷樑期間謝國樑一路挨打，但民眾黨主席柯文哲捲入京華城案意外成為「罷樑分水嶺」。民進黨和綠營側翼全力「打柯」，政論節目、報紙頭版的男主角，已從謝國樑換成柯文哲，藍綠陣營都不諱言，「柯文哲救了謝國樑」。柯文哲至少羈押兩個月，部分不滿民進黨的「小草」可望移情謝國樑，時間、空間都有利謝陣營扭轉劣勢。

謝國樑面臨的罷免案，牽動明年大罷免潮和二○二六百里侯選舉，藍綠都擔心結果引發骨牌效應，藍營想維持立院多數及地方主政權，須全力守住這道牆，避免引發連鎖效應；綠營則寄望罷免成功，至少要衝高票數，維持氣勢不墜，只是面對綠營手握「國家機器」如中選會，藍營吃足苦頭。

眼見形勢不如預期，民進黨採「且戰且走」的兩手策略，表面上切割，聲稱是公民團體行為，實際上多方協助，就怕迴力鏢傷到自己；加上議會綠營議員也非全都林右昌人馬，也擔心國民黨反撲，內部意見不一；國民黨也擔心另闢戰場會讓罷免燒得更旺，喊停罷免議員浪潮，全力固樑，好讓罷免降溫，讓選民重新思考罷免正當性。