罷樑倒數1個月 謝國樑：有信心挺過

罷免基隆市長謝國樑投票倒數一個月，拆樑團體將啟動「戰車宣講」上街全力催票，說明卅條罷免理由，發言人李晏蓉坦承形勢不佳，但即使功虧一簣，也要讓政治人物學習謙卑。藍營重兵部署打熱戰，強打拆樑團體和綠營勾結，謝國樑接受本報專訪時強調有信心挺過考驗，對幕後推手，他直指「應該只到那個人（林右昌），還不到黨中央層級（賴清德）。」

罷免投票十月十三日將登場，是基隆地方自治史上七四年來第一次的罷免案，謝國樑從政生涯第五場選舉。

「最艱難的連署書都挺過去了，沒有什麼可以難倒我們。」李晏蓉說，近期幾家媒體民調發現「支持罷免投票意願沒有反對罷免高」，最後關頭要加大說服力道；面對國民黨這頭「龐然巨獸」，要扳倒就像「不可能的任務」，糧草資源、地面組織都無法相比，但會奮力衝到終點。

李晏蓉說，罷樑志工五十餘人，背景不分黨派來自藍綠白，民進黨其實沒有介入，只是對監督市政提出很多意見，「對願意幫忙宣傳拆樑的每個人，我們都心存感激。」藍軍近期頻宣傳「東岸商場爭議訴訟市府四連勝」，她認為只能鞏固深藍族群，影響有限。

「當選市長第三天 就有人要罷免我」

「這一天終於到來，我內心平靜。」謝國樑說，從政黨基本盤來看，基隆結構藍大於綠，支持他的選民愈來愈顯性，藍軍空前團結，「從政廿年來，這種相挺力道前所未有」，預期投票率會超過五成，他有信心挺過大罷免潮第一槍，能否通過考驗不只關乎個人政治生命，擋住後續罷免浪潮才是重點，他不敢輕敵、鬆懈，「我必須更認真把這一仗打好守好」。

拿出手機秀出一段一年多前新聞報導影片，證明在當選市長第三天就有人放話要罷免他。謝國樑說「那時我才剛當選，很明顯是為罷而罷」。

謝國樑罷免案 關鍵日期 製表／游明煌

「對比鄭文燦涉貪 我沒有不法行為」

當時謝國樑向時任新北副市長謝政達談及此事，謝政達也覺得不可思議，認為操之過急；罷免過程中也有綠營縣市長打電話向他送暖。

謝國樑說，對比檢察官查出桃園前市長鄭文燦任內涉貪罪證並起訴，他並沒有不法行為，相信會得到多數市民支持。

基隆是藍白合示範區，基隆副市長邱佩琳即民眾黨籍，也是謝與白營間重要窗口；面對拆樑攻勢，謝團隊從近年選舉得票評估，藍白合是勝利方程式之一。九月初，柯文哲因京華城案遭收押，無法站台助陣，但雙北民眾黨議員、立委黃珊珊等人仍以市政交流等名義到基隆，傳遞挺謝訊號。

外界認為「柯文哲救了謝國樑」，謝國樑說，柯案發生後綠軍對他的攻擊沒那麼猛烈，讓他有更充裕空間做市政論述。不過李晏蓉認為，雙方都想搶小草，「這方面我們有信心能贏」。