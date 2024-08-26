選新北市長？ 李四川：別多想 謝國樑：雙手雙腳支持

台北市副市長李四川昨到基隆，與市長謝國樑交流騎樓整平、建築彩繪。謝正面臨罷免考驗，李懇託基隆人投不同意票，「不然的話，往後會跟我以前一樣（指罷韓），很多（高雄）市民現在才在後悔。」對於李說法，民進黨高雄市黨部主委黃文益隔空反擊，指高雄市民後悔的是一開始投錯人，反酸李在幫謝反輔選。

李四川昨搭火車到基隆，國民黨立委王鴻薇、林沛祥陪同，名義是市政交流，也有幫基隆路平、城市改造背書意味。李私下表示，他和謝有私交，謝和他聯繫，邀他到基隆助一臂之力，他一口答應。李笑說，他在高雄有經歷過罷免洗禮，「找我可能是我有過罷免經驗」。基北北桃是共同生活圈，李四川跨進基隆，也是蓄積二○二六征戰新北能量。

謝國樑暗批前市長林右昌，他上任前的幾年，沒人在關心基隆騎樓整平計畫，市府推動市政建設有一系列計畫，不可能上任一年就完成，在未來二至三年內，會把市區主要道路騎樓整平，事涉民間產權，如果不能整平，最起碼做到順平。

對於謝國樑說法，林右昌任內市府發言人游本明說，謝面臨罷免壓力，睜眼說瞎話，市民不會相信。

外界關注李四川是否投入二○二六新北市長一役，謝國樑說，李四川從台北市到高雄市、新北市，工程方面是專家中的專家，很開心能請益，若李未來有更大服務意願，「不只雙手，我雙腳都要舉起來。」李四兩撥千斤回應「還有兩年多，不要想那麼多」，強調自己是做工程的人，不懂政治。