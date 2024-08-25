盧秀燕挺謝國樑：少數人因利益發動罷免

台中市長盧秀燕被藍營看好有望問鼎二○二八年總統大位，盧秀燕昨天上午以「基隆的女兒」身分到基隆力挺市長謝國樑，她直言謝國樑受到很大委曲，「他要收回市產有人不高興，踩到別人的地盤，少數人因為利益而發動罷免」。

盧秀燕昨晚並出席國民黨前主席、前副總統連戰夫婦的鑽石婚宴，盧與藍營大咖的互動及是否參選明年黨主席改選的話題更受到注目，面對媒體追問要不要選黨主席，盧聽之後停頓一下，隨即走入會場。

盧秀燕昨與南投縣長許淑華到基隆力挺市長謝國樑，擺開女力陣勢反罷免。盧致詞過程中與謝國樑以姐弟相稱，兩人手牽手感情好，還一起到盧指定的廣東汕頭牛肉炒麵回味當年家鄉美味。

盧秀燕說，她從小到大就在當地出生成長，念過仙洞國小，轉學到安樂國小，再考取基隆女中，是道道地地基隆人，這次「回娘家」她非常開心，她與謝國樑家族有四代的交情。

盧秀燕表示，謝國樑要收回市府的財產，「要收回來可能有人不高興，這段時間一直修理他，踩到別人的地盤，因為利益，甚至發動罷免」，她要他對的事情要堅持繼續下去，不要害怕。

盧秀燕表示，東岸商場爭議，法院也認為謝國樑做的是對的，在法律上市府已經四連勝，罷免對他很不公平，大部分市民一定會支持謝。但她憂心，現在的選罷法，少數人可以罷免大多數支持的人，如果多數人不出來投票，少數人就會得逞。

許淑華則說，罷免名不正、言不順，法院已還謝國樑公道，前朝有太多待商榷之處，謝的政績則很清楚。連江縣長王忠銘說，謝國樑一步一腳印，施政需要時間，罷免根本毫無理由。

拆樑團體批：把強盜行為合理化

山海公民拆樑行動發言人李晏蓉表示，罷免是為了守護基隆人的納稅錢，在所有管道都失效後，罷免是憲法保障公民權益的最後防線。東岸商場爭議，重點不是產權誰屬，而是謝國樑做出未經法院認證的強制、濫權行為，以「守護市產」當藉口，試圖將強盜行為合理化。

國民黨前主席洪秀柱昨晚被問及是否支持盧秀燕選黨主席，她表示每個有意願為黨承擔負擔重任的人，她肯定都支持。

促盧選黨魁？王金平：自然就是美

至於有意參選總統是否要先爭取黨主席？洪秀柱說，這個仁智互見，有的人認為總統跟主席合在一起比較不會有問題，有的人也覺得如果每個人把自己的職務分寸搞得很清楚的話，也不會有太大的問題。

立法院前院長王金平則說，「這個我沒有去研究，我不便做任何的發言。」不過，當問到是否要盧秀燕快點表態時，王意味深長地說，「自然就是美」。