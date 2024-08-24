藍控罷樑募資違法 籲監院查處

國民黨台北市議員徐弘庭、游淑慧等人昨向監察院告發罷免基隆市長謝國樑團體有違法募資情事，指控罷樑團體「基隆青年陣線」直接在募款平台「嘖嘖」為罷樑行動募款七一六萬元，不僅未向內政部、監察院提出申請，早在六月就被內政部認定違法，監察院必須介入調查並做出裁罰。

山海公民拆樑行動發言人李晏蓉說，募資活動完全依法辦理，且每一筆帳務都依法依規運用，公開透明報稅，藍營的批評是刻意汙衊公民團體的政治手段。

徐弘庭說，律師潘艾嘉與葉慶元六月初就針對基隆青年陣線是否違法收受政治獻金及募款，向內政部及監察院提出糾舉，內政部六月廿一日回函說明這種狀況確實違法，監察院為什麼沒有處理？應該立刻介入與裁處。

徐弘庭表示，基隆青年陣線知法犯法，竟在募款說明直接寫道，「選罷法是禁止直接募款的，之前的所有罷免案都有政黨或協會協助開設專戶，但因為我們沒有這樣的資源，所以做這樣的募款。」

游淑慧表示，這次罷樑團體是以「基隆青年陣線」在募資平台「嘖嘖」募款，該團體是社團法人，設立目的是文化與青年活動，政治募款已違反協會設立章程及目的，更違反「人民團體法」及「政治獻金法」。

葉慶元表示，「政治獻金法」規定很清楚，參選人或政治團體如果要收受政治獻金，必須先向監察院申報，經核可才能開設政治獻金專戶，但查詢未見任何罷樑團體經許可設立的獻金專戶。潘艾嘉表示，若監察院不積極處理，等於告訴大家，任何人都可以隨意募款、隨意罷免，罷免是一個好生意，請監察院依法裁罰。

中廣前董事長趙少康表示，罷免當然是政治活動，募款有一定方式，該遵循的就遵循，違法的話，政府當然要處理或行政指導，都沒有作為等於默許，隨著募款金額飆高，中間有無民進黨暗中施力，不免讓民眾懷疑。

李晏蓉反駁，國民黨若認為公民團體有不法，請直接向地檢署告發，若證明沒有不法行為，將對國民黨團及葉慶元律師等人提出刑事誣告罪。

「基隆的女兒」台中市長盧秀燕今天將到基隆聖安宮，與南投縣長許淑華、基隆女性議員一起力挺謝國樑，展現藍軍女將團結聲勢力抗罷免。

罷免黃捷 民團下戰帖

記者徐白櫻／高雄報導

立委黃捷上任未滿一年，民間團體提早發起罷免行動，昨天赴黃捷在高雄中正路的服務處下戰帖，宣稱已收集超過一千份連署書，因活動未合法申請，警方舉牌要求離去。發起人徐尚賢表示，有信心在半年後達到3500份罷免門檻。黃捷辦公室主任接下戰帖。黃捷說，一切尊重，台灣是民主國家，大家有表達不同意見的權利。