遭指違法募資 罷樑團體：完全依法公開透明報稅

國民黨台北市議員徐弘庭等人今天針對發起罷免基隆市長謝國樑的公民團體，向監察院告發違法募資。公民團體回應，募資完全依法進行並公開透明報稅，對於指控無所畏懼。

國民黨台北市議員徐弘庭、游淑慧及律師葉慶元、潘艾嘉等人今天向監察院告發罷樑團體違法募資。他們指出，罷樑團體透過募資平台募資，已違反政治獻金法規定，監院應積極處理；如果監察院沒有動作，不排除向地檢署告發。

游淑慧指出，這次罷樑團體是以基隆青年陣線協會在募資平台募款，協會是社團法人，設立目的是文化跟青年活動，用來進行政治募款已經是掛羊頭賣狗肉，違反協會設立目的及章程，違反人團法。

公民團體「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉回應，基隆青年陣線協會是公民團體「山海公民拆樑行動」在這次罷免行動中的募款合作單位。

李晏蓉說，從發起罷免一開始就採取高道德及法律標準自我檢視，違法的事情不做，違反行政中立的事情不做，有財務灰色地帶的事情不做。募資活動完全依照法律進行，且每一筆帳務都依法依規辦理運用，並公開透明報稅。在沒有任何一筆違法帳目的狀況下，對於藍營的指控無所畏懼。

李晏蓉指出，藍營若真的認為公民團體「山海公民拆樑行動」有任何不法嫌疑，請直接前往基隆地方檢察署告發，而不是在監察院外高調開記者會，這根本只是在刻意汙衊公民團體的政治手段。但她也要先強調，若告發後續證明罷樑行動過程並無任何不法行為，也會針對藍營及葉慶元等人提出刑事上的誣告。