罷團邀辯論 謝國樑備戰

發起罷免基隆市長謝國樑連署提案領銜人戴璟安昨簽署調查表，表達參加公辦電視罷免說明會意願，並邀謝國樑一起參加。謝國樑尚未填寫調查表，他說，會在電視公聽說明會提出反罷免論述，10月13日投票後，只要他在任一天，每年都會和罷免團體對話，有好的意見，全部會納入未來施政參考。

罷樑案成立，中選會決議10月13日投票，公辦電見罷免說明會預計10月3日至12日間辦理。

戴璟安昨和「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉前往基市府民政處，勾選參加公辦電視罷免說明會，表示要與謝國樑同台「辯論」。

謝國樑受訪時說，最近已在準備電視公辦說明會。他說，10月13日投票過後，市府預計每年第4季邀請罷免團體派代表來市府演講，和市府進行對話。只要他在任一天，市府就會繼續和罷團保持正向積極的對話，好的意見會納入未來施政參考。

戴璟安表示，發動罷免至今已有半年，相信謝已有很多機會可以站出來向市民釐清問題，而不是等整個罷免結束後，或因罷免這件事，才站出來與民眾對話。

謝國樑罷免案將在10月13日投票，民進黨秘書長林右昌日前批評，謝國樑在東岸商場爭議上讓人質疑是「出賣基隆、掏空基隆」。國民黨副主席連勝文昨天表示，這次的「惡罷」只是滿足民進黨的利益與權力，選輸翻桌不認帳，是自私的行為。

連勝文昨出席國政基金會座談前受訪指出，基隆人被迫加入權謀鬥爭，非常無辜，他呼籲市民投下反對罷免，透過這樣的舉動告訴台灣政客，不要因為野心破壞民眾生活安寧、危害國家城市發展，這是自私的作為。