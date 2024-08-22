罷樑成案 連勝文喊反惡罷是聖戰

罷免基隆市長謝國樑已成案，國民黨副主席連勝文昨指出，這次「反惡罷行動」是面對不公不義的「聖戰」，全世界沒有任何城市會因購物商場去罷免市長；民進黨則批，審計部認證謝國樑市府執行率低落，才是市民要罷免原因。

連勝文昨天主持國民黨中常會時表示，這次罷樑是反改革力量的匯聚，民進黨過去8年來一黨獨大，透過侍從資本主義形成龐大的利益團體，罷樑的目的就是為了要「重選」，不願意面對、不接受國會少數的現況，所以要把整個棋局翻掉。

連勝文說，民進黨推動這次惡劣罷免行為還有很重要目的，就是要以此脅迫、威脅立委，未來若敢通過任何會衝擊到民進黨龐大的金錢利益，或影響民進黨權力布局的做法，就馬上在立委選區推動罷免，唇亡齒寒，民進黨把基隆當作是權力布局破口，絕對不能讓他們實現。

國民黨基隆市議員藍敏煌等人昨說，謝國樑上任後，依法重新招標東岸商場OT案，NET沒得標挾怨報復，加民進黨從中央到地方傾全黨持續攻擊醜化下，演變成後來挺NET、反謝國樑風向，「民進黨就是市長輸了要重選。」

民進黨基隆市議會黨團昨開記者會回應，議會總召張之豪說，國民黨四處發文宣，造謠「民進黨市長選輸想重選」，是汙衊公民團體發動罷免努力。

張之豪說，依據審計部公布的112年度基隆市總決算審核報告，點出基市府施政效率欠佳的諸多問題，其中，列管500萬元以上施政計畫129項，逾6成未完成。基隆市執行率是全國倒數第二，輸給全國各縣市，這才是市民要罷免謝國樑的理由，跟民進黨有什麼關係？批國民黨不要四處找理由牽拖。