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基隆市長罷免案 連勝文：捍衛民主關鍵戰役

中央社／ 台北21日電
國民黨副主席連勝文（圖）發表談話指出，他必須要懇請全黨全力支持謝國樑面對這場不公不義的反惡罷聖戰。記者余承翰／攝影
國民黨副主席連勝文（圖）發表談話指出，他必須要懇請全黨全力支持謝國樑面對這場不公不義的反惡罷聖戰。記者余承翰／攝影

罷免基隆市長謝國樑案10月13日投票，國民黨副主席連勝文今天表示，罷免案沒有任何正當性，基本上就是台灣反改革力量的匯聚，這次反惡罷是所有在野陣營等改革力量與反改革力量對決，是捍衛台灣民主的關鍵戰役，牽一髮而動全身。

罷免基隆市長謝國樑案10月13日投票，國民黨將於9月6日舉辦大型造勢力挺謝國樑。國民黨日前也推出「基隆反惡罷事實專區」網頁，內容包括「粉碎謠言專區」、「翻新基隆亮點全解析」等項目，強調要用事實打破謠言，盼民眾站出來支持謝國樑。

國民黨今天下午召開中常會，由於國民黨主席朱立倫正在美國訪問，由副主席連勝文代理會議主席。

連勝文在會中發表談話指出，他必須要懇請全黨全力支持謝國樑面對這場不公不義的反惡罷聖戰。連勝文強調，從未在全世界看過，會有1座城市因為1間購物商場就要去罷免市長。

連勝文提到，謝國樑每天戰戰兢兢認真工作，也很努力在實踐對基隆所承諾的政策，謝國樑沒有收錢，也沒貪污，罷免案沒有任何的正當性，基本上就是台灣反改革力量的匯聚。

連勝文談及，民進黨在過去8年1黨獨大，大概不願意面對或接受在立法院居於少數的現況，所以想要翻桌重選，把基隆當作權力布局的破口。連勝文認為，罷免案是牽一髮而動全身，這次反惡罷是所有在野陣營等改革力量與反改革力量的對決，這是場捍衛台灣民主的關鍵戰役。

連勝文說明，民進黨的目的就是要拿謝國樑罷免案，威脅在野黨立委，如果未來在野黨立委敢在立法院通過任何可能衝擊民進黨利益或權力布局的法案、決議，民進黨就會馬上於在野黨立委的選區推動罷免，所以謝國樑罷免案是脣亡齒寒、牽一髮動全身。

連勝文強調，目前很多基隆市民都以為不出來投票就是在幫助謝國樑，但正好相反，要懇請大家積極出來投下反對罷免的票。

基隆 罷免 謝國樑

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