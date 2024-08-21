東岸商場爭議／林右昌批謝國樑掏空 基市府嗆林留爛攤

罷免基隆市長謝國樑行動延燒，民進黨秘書長林右昌昨批謝國樑在東岸商場爭議「出賣基隆、掏空基隆」、北北基桃月票爭功更是「割稻尾」。基隆市府發言人呂謦煒回擊，林右昌顛倒是非，對東岸商場未能積極護產，才導致謝市府收爛攤子。

林右昌昨先參拜福德宮，再到仁愛市場。他說，因東岸商場招標爭議，大家發現謝國樑出賣基隆，賤價委商給和他有密切關係的財團，時間長達20到30年。

桃園市長張善政日前到基隆挺謝國樑，表明北北基桃共推「1200月票」是理由之一。林右昌說，民進黨北北基桃4位市長候選人提出TPASS政策，最後雖沒當選，但由民進黨執政的中央來完成，但因罷樑，國民黨市長「割稻尾」。

呂謦煒指出，林前市府未積極要求NET將增建部分的產權登記給市府，導致市產差點淪為財團所有，市府感到遺憾。謝市府上任後積極守護市產，如今從法院訴訟到行政審議已4連勝，東岸商場產權應屬市府所有。

呂謦煒質疑，賴清德總統在台南市長任內推動的海安路停車場ROT案，年限就是20年，難道林右昌認為賴清德的20年可以，謝國樑的20年就不行，根本雙標。

國民黨基隆市黨部發給2萬多黨員公開信，指民進黨「選輸了想重選」，並為啟動明年立委罷免潮，要大家團結一致。台中市長盧秀燕最快本周六到基隆反罷免。

民進黨基隆市黨部主委林明智指出，國民黨傾全黨之力，廣設看板及廣發文宣品，造謠「民進黨輸不起想重選」，是汙名化公民團體。

另基隆市選委會昨提出投票經費約2400萬元，市議會以急迫為由，先行同意墊付，待10月開議時再追認。