聽新聞
test
0:00 / 0:00

張善政固樑提1200月票 罷團反擊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
桃園市長張善政（前右）與基隆市長謝國樑（中）昨天一起到基隆市成功市場掃街，順道推廣桃園市農產品並品嘗基隆小吃。記者蘇健忠／攝影
桃園市長張善政（前右）與基隆市長謝國樑（中）昨天一起到基隆市成功市場掃街，順道推廣桃園市農產品並品嘗基隆小吃。記者蘇健忠／攝影

基隆市長謝國樑面臨罷免難關，桃園市長張善政昨到基隆為謝打氣，他舉「基北北桃1200通勤月票」政策為例，希望基隆市民看清楚，謝是好市長，在做應該做的事，他希望基北北桃合作的機會和管道能夠繼續下去。發動罷免團體反擊，首提1200月票政策的是民進黨市長候選人，拍板執行的也是綠營主政的行政院，固樑、拆樑隔空交戰。

謝國樑致力集結「非綠」陣營相挺，力抗罷免方的挑戰。立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕和民眾黨主席柯文哲，被寄望為催票大將。柯目前身陷政治風暴，民眾黨籍基隆市副市長邱佩琳昨說，藍白合作在基隆沒有問題，有適合的活動就會邀請柯來基隆相挺。

國民黨預定9月6日在基隆辦大型造勢，被問到立法院長韓國瑜是否到場，謝國樑說，出席貴賓由黨中央全權處理。

罷免謝國樑案10月13日投票，同意、不同意陣營動員尋求民眾支持。鷄籠中元祭放水燈遊行前晚登場，發動罷免的「山海公民拆樑行動」配合放水燈，舉辦小蜜蜂行動宣講，表達拆樑訴求。

罷團並指放水燈「服務台」，擺放反罷免政黨宣傳物，到處可見穿著「反罷免」背心人士，市府主辦的活動公然宣傳反罷免，恐有違背公務人員行政中立規定。

基市府發言人呂謦煒表示，罷免方在放水燈遊行會場發扇子，散播理念，反罷免方在活動中宣傳，原則上並無不妥。市府保持行政中立，尊重各方言論自由。

張善政與桃園市養豬協會理事長林承德，昨到基隆成功市場行銷桃園畜產品，謝國樑到場一起宣傳，並品嘗基隆小吃。

張善政表示，他和謝國樑、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜上任後，基北北桃4個市長就跟家人一樣，很多市政建設搭配效果非常好，像「1200通勤月票」政策，就受到民眾歡迎，希望基北北桃合作機會、管道能繼續，一起努力打造生活圈。

謝國樑說，市府很樂意和公民團體對話，他會好好打一場選戰，在基隆就把大罷免潮擋下來，以免明年蔓延到全國。

山海公民拆樑行動發言人李晏蓉說，1200月票政策首提的是當時競選北北基桃市長的民進黨候選人陳時中林佳龍蔡適應鄭運鵬，拍板執行的是政院，「與你們兩位一點關係都沒有」。

基隆 張善政 林佳龍 柯文哲 罷免 蔡適應 謝國樑 鄭運鵬 陳時中 韓國瑜

延伸閱讀

聲援謝國樑！挺謝學生再上街頭宣講 不畏「被肉搜」：剛繳完台大學費

基隆放水燈遊行出現「罷免、反罷」各自宣傳 市府回應了

謝國樑強調東岸商場爭議「四連勝」 NET反諷罷免案已「二連敗」

撤銷SRF廠進駐 張善政：追求程序正義

相關新聞

張善政固樑提1200月票 罷團反擊

基隆市長謝國樑面臨罷免難關，桃園市長張善政昨到基隆為謝打氣，他舉「基北北桃1200通勤月票」政策為例，希望基隆市民看清楚...

聲援謝國樑！挺謝學生再上街頭宣講 不畏「被肉搜」：剛繳完台大學費

國民黨基隆市黨部今天在二信循環站，舉辦「青年挺善樑，一起投票擋」宣講活動，由台大學生林廷翰號召基隆在地青年，聲援面臨罷免...

基隆放水燈遊行出現「罷免、反罷」各自宣傳 市府回應了

鷄籠中元祭昨晚舉辦放水燈行，發動罷免基隆市長謝國樑陣營，指責「服務台」擺放反罷免政黨宣傳物，遊行範圍出現穿著「反罷免」背...

謝國樑強調東岸商場爭議「四連勝」 NET反諷罷免案已「二連敗」

基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票，謝國樑今天說，市府和東岸商原原協力廠商主富服裝公司（NET）間的紛爭，市府已經「4...

張善政舉1200月票挺謝國樑 罷團則稱：月票與2人沒有關係

桃園市長張善政今到基隆舉「1200月票」為例，指現在基北北桃4名市長就跟家人一樣，市政建設相互搭配，效果非常好，力挺面臨...

邀請柯文哲反罷樑？謝國樑陣營：不切割白色力量 適當活動邀柯相挺

基隆市長謝國樑面臨罷免案考驗，尋求「非綠」陣營支持，民眾黨「白色力量」也是助力。民眾黨主席柯文哲雖陷政治獻金風暴，但謝陣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。