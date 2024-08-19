張善政固樑提1200月票 罷團反擊

基隆市長謝國樑面臨罷免難關，桃園市長張善政昨到基隆為謝打氣，他舉「基北北桃1200通勤月票」政策為例，希望基隆市民看清楚，謝是好市長，在做應該做的事，他希望基北北桃合作的機會和管道能夠繼續下去。發動罷免團體反擊，首提1200月票政策的是民進黨市長候選人，拍板執行的也是綠營主政的行政院，固樑、拆樑隔空交戰。

謝國樑致力集結「非綠」陣營相挺，力抗罷免方的挑戰。立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕和民眾黨主席柯文哲，被寄望為催票大將。柯目前身陷政治風暴，民眾黨籍基隆市副市長邱佩琳昨說，藍白合作在基隆沒有問題，有適合的活動就會邀請柯來基隆相挺。

國民黨預定9月6日在基隆辦大型造勢，被問到立法院長韓國瑜是否到場，謝國樑說，出席貴賓由黨中央全權處理。

罷免謝國樑案10月13日投票，同意、不同意陣營動員尋求民眾支持。鷄籠中元祭放水燈遊行前晚登場，發動罷免的「山海公民拆樑行動」配合放水燈，舉辦小蜜蜂行動宣講，表達拆樑訴求。

罷團並指放水燈「服務台」，擺放反罷免政黨宣傳物，到處可見穿著「反罷免」背心人士，市府主辦的活動公然宣傳反罷免，恐有違背公務人員行政中立規定。

基市府發言人呂謦煒表示，罷免方在放水燈遊行會場發扇子，散播理念，反罷免方在活動中宣傳，原則上並無不妥。市府保持行政中立，尊重各方言論自由。

張善政與桃園市養豬協會理事長林承德，昨到基隆成功市場行銷桃園畜產品，謝國樑到場一起宣傳，並品嘗基隆小吃。

張善政表示，他和謝國樑、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜上任後，基北北桃4個市長就跟家人一樣，很多市政建設搭配效果非常好，像「1200通勤月票」政策，就受到民眾歡迎，希望基北北桃合作機會、管道能繼續，一起努力打造生活圈。

謝國樑說，市府很樂意和公民團體對話，他會好好打一場選戰，在基隆就把大罷免潮擋下來，以免明年蔓延到全國。

山海公民拆樑行動發言人李晏蓉說，1200月票政策首提的是當時競選北北基桃市長的民進黨候選人陳時中、林佳龍、蔡適應和鄭運鵬，拍板執行的是政院，「與你們兩位一點關係都沒有」。