快訊

幫小孩存股18年賺849萬 他曝「報酬率160%」存股清單

為SRF案槓上中央？ 張善政：扭曲的程序廢除掉 就這個意思

才藝班推飛、重摔男童傷勢曝 竹市府：重罰25萬勒令停業

傳少開罰單救謝國樑罷免選情 基隆警局：未要求

中央社／ 基隆18日電
罷免基隆市長謝國樑投票將於10月13日舉行，傳出基層警員質疑，市警局要求警員減少開違規停車罰單，是為挽救謝國樑選情。記者黃義書／攝影
罷免基隆市長謝國樑投票將於10月13日舉行，傳出基層警員質疑，市警局要求警員減少開違規停車罰單，是為挽救謝國樑選情。記者黃義書／攝影

罷免基隆市長謝國樑投票將於10月13日舉行，傳出基層警員質疑，市警局要求警員減少開違規停車罰單，是為挽救謝國樑選情。市警局表示，並未要求警員減少開單，警方會恪守行政中立。

疑有基隆警員日前在臉書（Facebook）社團「靠北police」發文2篇，指基隆市警察局要求員警極力減少開逕舉單，開白單還要被檢討還是第一次聽到，不知道這樣做是不是為了挽救謝國樑的罷免選情，警局不敢下書面命令，等對話紀錄蒐集完備，換警員去告市警局。

另一篇發文則提到，想不到像他這種平常無作為、無績效的警員，平常處理檢舉違停案件都是到場繞一下，再回報勤務中心掰一下，違停車輛已駛離或已勸導，懶得開逕舉單的他，近期竟然多次受到所長公開表揚，要大家向他學習。

發文指出，他近期處理違停案件，10分鐘內有到場就好，儘量少開違停逕舉單，最好是不要開，因為分局每天都統計各派出所違停逕舉件數，開越少越好，最好是0，這樣才不會被檢討，若開太多逕舉單，分局長會被謝國樑檢討。

對此，基隆市警察局指出，從未要求警員減少開逕舉單，會請分局統計開單件數，主要是要了解各轄區交通違停狀況，再針對各轄屬易遭民眾檢舉違停路段、時段妥適規劃勤務，加強停車秩序整理，以勸（驅）離方式即時排除障礙為主，對於外界質疑，警方定會恪守行政中立。

基隆 罷免 謝國樑

延伸閱讀

影／善樑二人組合體 張善政挺謝國樑促銷桃園黑毛豬

桃園市長張善政挺謝國樑 「謝在做他應該做的事情」

國民黨造勢挺謝國樑、韓國瑜會現身？ 謝國樑：由黨中央處理

基隆中元祭遊行 拆樑宣傳舉罷免牌子近謝國樑被警隔開

相關新聞

張善政舉1200月票挺謝國樑 罷團則稱：月票與2人沒有關係

桃園市長張善政今到基隆舉「1200月票」為例，指現在基北北桃4名市長就跟家人一樣，市政建設相互搭配，效果非常好，力挺面臨...

罷樑案 民進黨是捲起衣袖或袖手旁觀？

罷樑案正式成立，預計10月13日投票，當罷樑、固樑演變成為藍綠對決時，最後會是什麼情況？

中選會：罷免案查對 依法審定無差別待遇

針對國民黨記者會的質疑，中選會回應強調，罷免提議與查對工作都是依法查對、依法審定，過去以來對於任何立委、縣市長罷免案的查...

藍批中選會 連署筆跡不同也過關

中選會宣告基隆市長謝國樑罷免案成案，國民黨昨舉行記者會發動第一波文宣戰，國民黨立委林沛祥表示，罷免民選首長時，應該用嚴格...

罷樑開戰 蔣萬安籲撲滅仇恨操作

基隆市長謝國樑罷免案成案後，國民黨陸空戰齊發。陸戰部分台北市長蔣萬安當「固樑」第一棒，昨陪謝國樑到市場掃街，攤商及民眾熱...

遭質疑介入指導罷樑案查對認定 中選會1500字文回應：沒有差別待遇

基隆市長謝國樑罷免案連署成案，不過外界質疑中選會從查對過程一開始就介入和指導動作不斷，更質疑中選會下令30天內查對完畢、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。