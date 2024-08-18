藍批中選會 連署筆跡不同也過關

中選會宣告基隆市長謝國樑罷免案成案，國民黨昨舉行記者會發動第一波文宣戰，國民黨立委林沛祥表示，罷免民選首長時，應該用嚴格的檢視來看連署書是否為真，是否有偽造文書，政府有查核事實的責任，但中選會在此案上，刻意地放水讓罷免案能夠成案。

基隆市選委會自七月八日受理四萬三一三八份連署書後，隨即展開查對作業，期間共寄出一四四一份查詢單。林沛祥指出，中選會函文說明，如果連署書中，連續筆跡相同、前後筆跡不同或是簽署欄中，如果有模糊或是蓋章，都不能視為有偽造之嫌疑，所以少寄了許多雙掛號；而在回函部分，過期、不回覆都算合格連署，所以雙掛號一四四一份寄出去，寄回不到七百份，被剔除的只有五份，而這五份是明確的說沒有連署。

林沛祥說，如果依照連署總統選舉的嚴格度來算，這可以追究妨礙選舉或偽造文書的責任，但中選會輕輕放過。

國民黨發言人楊智伃列舉中選會主委李進勇操控中選會影響查核事蹟，包括：今年六月十三日無理要求基隆於三十天內完成查對。要求不同筆跡應視為有效連署。六月十七日發函要求查對要兩兩一組，逼得基隆人力吃緊。

楊智伃指出，接著七月八日罕見以親自專人送密件，緊迫逼人。七月十二日李進勇親自視察基隆選委會，到現場下指導棋。七月十七日再次要求不同筆跡應視為有效連署，無需查詢單等。她質疑李進勇的作為不就是放水放寬嗎？為了要讓這次罷免案順利成案嗎？

國民黨立委羅智強批評，罷免案有四十天法定查對時間，中選會硬要下行政指導要卅天，且主委李進勇在所謂查對的過程中，還用各種方式就是想要放水。此外，各項選舉都選在周六，為何罷免日期選在周日？就是國家機器還要再多動一天。

李進勇批評地方選務人員工作失序、無法融入團隊說法，昨天持續發酵。一名區公所支援選務的工作人員說，李進勇的說詞打擊地方選務工作，未來要怎麼辦選務？不符合中選會要求的「放水」認定就說不配合。

基隆市選委會說，這次未回覆的查詢單，也全部依中選會指示視同有效，這以後一定要檢討，很不公平的認定方式，根本無法證明是出自本人及本人意識表達填寫。