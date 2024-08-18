罷樑開戰 蔣萬安籲撲滅仇恨操作

基隆市長謝國樑罷免案成案後，國民黨陸空戰齊發。陸戰部分台北市長蔣萬安當「固樑」第一棒，昨陪謝國樑到市場掃街，攤商及民眾熱情相迎，今天還有桃園市長張善政接棒。蔣萬安說，此次是為罷免而罷免的政治操作，傷害台灣的民主，要撲滅這種政治操作仇恨的火苗。

當時引爆罷免案的東岸商場爭議，市府在法律訴訟案已三連勝，ＮＥＴ（主富公司）不滿市府東岸商場ＲＯＴ促參案審議結果由微風公司得標，向財政部提出異議，本月十五日遭駁回。

市府發言人呂謦煒表示，市府不僅在法律官司已獲得三連勝，財政部的行政審議結果也勝出，可見市府主張從頭到尾都站得住腳，相信多數市民對於這種「贏不了就翻桌」的作為，必定難以苟同，外界因東岸商場案而發起的政治動作，也無法獲得市民認同。

ＮＥＴ律師陳義文回應，謝國樑在罷免案二階通過後，刻意曲解財政部解釋，張冠李戴混淆視聽，無視基隆市民不滿之訴求，反譏罷免已二連敗。

蔣萬安昨陪謝國樑到安樂市場，蔣萬安說，他要來告訴基隆的鄉親，面對此次為罷免而罷免的政治操作，這是傷害台灣的民主，要用手中這張選票投不同意票，遏止這種政治操作仇恨的火苗，讓它撲滅。讓真正用心的國樑市長繼續推動市政，也讓基隆愈來愈好。

謝國樑呼籲中選會、地方選委會應透過不同管道，鼓勵大家踴躍投票，如果投票率很低，反而失去憲法設置罷免投票的意義，他呼籲大家投下心目中神聖的一票。

在藍白合部分，藍營基隆要角表示，民眾黨主席柯文哲原先要在昨晚的「鷄籠中元祭」合體謝國樑，但因民眾黨出事所以推移，他認為現在切割不好，非綠陣營還要團結起來，避免被綠營用司法手段分化。至於未來是否還會跟柯文哲合體，這名要角表示，還沒有完全放棄，但要看案子的發展狀況。

至於空戰交鋒，國民黨將矛頭指向民進黨秘書長林右昌，在昨天上線的「基隆反惡罷事實專區」網頁中，開闢一區介紹林右昌在基隆市長內任的施政爭議。

國民黨發言人楊智伃指出，該網站就是要讓大家了解惡罷起因就是民進黨護航林右昌的弊案，透過簡易ＱＡ回擊民進黨惡罷的荒唐理由。她說，林右昌為了自己的政治的前途，不斷犧牲基隆市民的權益，拿罷免案當成新北市長選舉的墊腳石。

山海公民拆樑行動發言人李晏蓉說，昨起志工上街頭宣傳發傳單、強化罷免正當性，傳單列施政五大缺失，包括人工草皮、中古公車、電動機車、強盜破門接管商場等。