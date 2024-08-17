新聞眼／罷樑 非政治操作 誰信？

基隆市長謝國樑罷免案將展開投票，是基隆自治史上頭一遭，應該中立的中選會主委李進勇在過程中屢下指導棋，昨還說出若有不周到之處，要懲處選務人員，李進勇身為基隆前市長，公然「球員兼裁判」打擊地方，若還要說罷免案不是政治操作、不是為了讓民進黨重新奪回市長寶座，誰又能相信？

大罷免時代基隆開出第一槍，但罷免要過關仍有難度，同意票要高過不同意票，且超過七萬六九七九票門檻才能過關。謝國樑市長選舉時拿下九萬六千多票，打敗民進黨候選人蔡適應的七萬一千多票；議員鄭文婷立委選舉也以六萬九千多票敗給林沛祥的九萬一千多票。

基隆市選民結構藍綠六四比，綠要翻轉仍有難度，投票率高低是雙方勝負關鍵，但罷免案能夠進入投票，綠營就有反攻機會。

回顧這起罷免案，最初起因只是公民團體不滿東岸商強制破門爭議，綠營在過程中，屢屢暗助罷免團體，基隆市黨部僅表明成案後會與公民團體合作，雲淡風輕想帶過，但從李進勇甘願放棄中選會中立立場，民進黨將此戰視為重新奪回市長的契機，恐怕路人皆知。

早在罷免案成案前，中選會與地方選委會不少角力，李進勇在查對期間就要求把選罷法規定查對四十天提早為三十天，基隆市選委會最後選擇屈服，在卅天期限最後一天初步陳報中選會，大家忙日忙夜，卻被李進勇公開檢討。

「到底要檢討什麼？」是基層最無力心聲，謝國樑昨感嘆罷免案已成重新選舉工具，甚至還預告民進黨一定大舉而出，顯然已說出綠營策略，甚至李進勇處處干預地方，卻又未說出口的潛台詞，從李進勇的起手式，也可預見國家機器未來一定會更毫不避諱深入罷免案，重演罷免高雄市前市長韓國瑜的戰法。

藍營喊出八萬票不同意票對戰，顯然已知不能步步為營，而要以攻為守，衝高投票率，才能抗衡民進黨大軍在百年港都展開的肉搏巷戰。