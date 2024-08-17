迎戰國家機器 藍大咖輪番赴基挺謝國樑

中選會昨宣告基隆市長謝國樑罷免案成案，十月十三日投票。國民黨全面加強「固樑」行動，且定調正面迎戰「國家機器」，接下來除了黨內「大咖」將輪番到基隆力挺謝國樑，國民黨立院黨團昨也宣布，九月起每天都安排藍委到基隆宣講，並規劃大型造勢，首場預計九月六日登場，希望能遏止惡意罷免歪風。

罷樑行動白熱化，藍營啟動「固樑」大作戰，今明兩天將分別由台北市長蔣萬安、桃園市長張善政前進基隆合體謝國樑，據了解，國民黨內也在評估安排台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜適時到基隆，拉抬反罷免聲勢。

國民黨表示，民進黨從頭到尾積極參與基隆罷免案，不僅與公民團體合作推動。賴清德總統、民進黨秘書長林右昌、中選會主委李進勇更多次到基隆，「罷免國家隊」公然介入施壓，如今如此惡質的罷免成案，形同對台灣民主的再次傷害，令人遺憾。呼籲基隆市民出來投下不同意票，一同守住台灣頭，遏止惡意罷免歪風。

國民黨基隆立委林沛祥表示，不論立院黨團、黨中央、地方黨部、基隆市政府及國民黨基隆市議會黨團，都會盡全力動員，保住謝國樑。

國民黨基隆市議員曾紀嚴說，謝市長任內沒有做錯任何事情，也沒有出很大的爭議，罷免案起因就是從東岸商場爭議開始，但與ＮＥＴ相關案件官司，市府已三連勝，罷免毫無理由，就是民進黨的政治惡鬥。

民進黨發言人吳崢表示，民進黨一直以來立場都很明確，尊重基隆市民的公民權行使，基隆市民無論贊成或反對的所有意見都尊重，民進黨中央、民進黨基隆市議會黨團，會本於監督市政，為市民謀福利的角度，繼續檢視謝國樑在市政上的弊端到底有沒有改善。

發起罷免的「山海公民拆樑行動」發言人林茵茵表示，會持續宣傳罷免的理由，希望謝國樑與國民黨，不要再以非事實的政治語言來蠱惑市民朋友、不要字字句句都離不開民進黨，「你們的對手是基隆市民而不是民進黨」，期待可以跟謝國樑來一場公平、公正、公開的對決。