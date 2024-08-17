謝國樑罷免案成案 中選會決議10月13日投票

基隆市長謝國樑罷免案，中選會昨天召開委員會通過罷免案成案，並決定在十月十三日舉行罷免投票，需有七萬六九七九人投票同意罷免謝國樑，罷免案投票才算成立。謝國樑表示，罷免案已經很明顯被拿來做為重選的工具，此風不可長，他也希望台灣不要有這樣惡質的罷免風潮，希望他是最後一個罷免案。

中選會主委李進勇昨表示，本次提議人和連署人名冊查對期間，發生「若干失序狀況」，主因是基隆市選委會部分人員無法融入選務團隊分工合作的體制，又沒有掌握法令和函釋意旨，中選會本於主管選委會的職責，依法指揮監督，才能把查對工作導回正軌。

中選會主委李進勇昨指，基隆市選委會發生「若干失序狀況」，選務工作結束後必須要加以懲處。記者潘俊宏／攝影

李進勇強調，每次選務工作結束後，除了檢討業務之外，對選務人員的辛勞要記功，如果有不周到之處，也必須要加以懲處。李進勇這番說法，引發基層選務人員炸鍋，批中選會接連施壓，手伸進地方選委會，「就是要我們閉嘴」。

針對罷樑案，中選會昨召開委員會議審定連署人名冊查對結果及相關選務安排。李進勇說，罷免案提出的連署人數四萬三一三七人，經查對後符合規定人數三萬六九○九人，不符合規定人數六二二八人，已達法定連署人人數，依法中選會宣告罷免案成立。相關查對結果都是基隆市選委會函報數據，中選會沒有任何更動或調整。

根據選罷法規定，若有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上即為通過，換言之，罷免案投票成立，需有七萬六九七九人投票同意罷免謝國樑，罷免案投票才算成立。

中選會副主委陳朝建說，謝國樑應該在廿九日前提出答辯書，九月三日前正式發布公告並陸續辦理相關選務事項。

謝國樑昨天拚市政，上午十時參加新北市五八九路公車延駛到基隆百福社區通車記者會，下午到基隆市議會出席市政考察後檢討議程。他得知中選會結果後表示，以前投票都是在周六，不知為何這次決定是在周日。

謝國樑說，這場選舉是要告訴更多的民眾，需要出來投不同意罷免的這個選項，而不是支持謝國樑在家不投票，只要宣導能夠到位，依目前的民意依歸，他會勝選。

是否擔心民進黨介入罷免案，謝國樑說，民進黨一直都在介入這場罷免案，大家都已心知肚明，「最後一定會看到他們大舉而出，都有心理準備，會適當應對」。

中選會表示，二○二二年一月九日北市立委林昶佐的罷免投票、台中立委陳柏惟遭罷免後的補選投票，也是在周日舉行。

基市選委會：工作審慎 接受指正

罷樑成案，李進勇指責基隆市選委會「失序」，且可能加以懲處。基隆市選委會總幹事張淵翔說，針對第二階段四萬三千多份連署書的查對工作，四十天的查對工作，除市選委會、民政處外，區公所也支援不少人力，工作非常審慎，基隆市選委會沒有任何違反作為，工作人員都很努力，沒有什麼好檢討的，但如果中選會有指正，還是會接受。