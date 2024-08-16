10月13日罷樑投票 拆樑團體：期待與謝國樑公平公正公開對決

基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票。發起這場罷免的公民團體「山海公民拆樑行動」今天表示，這是基隆市民對於謝國樑施政不滿的結果，期待與謝國樑來場公平公正公開的對決。

中央選舉委員會今天指出，民間團體發動連署罷免謝國樑案宣告成立，將於今年10月13日舉行投票。

公民團體「山海公民拆樑行動」發言人林茵茵表示，接下來會持續宣傳罷免理由，也會安排志工持續上街宣傳、向依然對罷免有疑慮的市民溝通。

她指出，雖然無法像國民黨一般進行大撒幣宣傳，但她們所敘述的字字句句都是基於事實來提出，相信市民有基本的判斷能力，也請支持的民眾協助廣傳，也希望國民黨不要再以非事實的政治語言蠱惑市民。

國民黨基隆市議員曾紀嚴認為，謝國樑任內沒有做錯任何事情，也沒有出很大爭議；罷免案起因就是從東岸商場爭議開始，但相關案件官司，市府已獲勝。這起罷免案，基隆藍營會全力支持謝國樑度過難關。

民進黨市議員張顥瀚指出，罷免謝國樑案投票日正式公布後，在這近2個月的時間，市民更在意的是謝國樑的整體施政狀況。

張顥瀚表示，謝國樑如果不想讓罷免案通過，就要靠謝國樑自己積極努力回歸市政、爭取市民認同；如果還是持續透過政治操作，甚是把罷免抹綠，不會對謝國樑有任何加分的效果。