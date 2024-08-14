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天井加上鐵皮屋 學者：幾乎不可能逃

聯合報／ 記者謝進盛周宗禎吳淑玲林伯驊／台南報導
台南六甲區川茂農機行昨凌晨失火釀1家5死，5人都受困3樓加蓋的鐵皮屋。記者謝進盛／攝影
台南六甲區川茂農機行昨凌晨失火釀1家5死，5人都受困3樓加蓋的鐵皮屋。記者謝進盛／攝影

台南市農機行火警釀五人死亡，均倒臥透天厝三樓鐵皮加蓋處。台南市府表示，屬列管的既存違建，將排定拆除；學者分析，鐵皮加蓋的保溫層遇高溫會融化，冒出大量濃煙，加上屋內有天井，火煙迅速上竄，幾乎不可能逃出。

台南消防局勘驗火場，一樓及三樓鐵皮加蓋處燃燒最嚴重，三樓僅有一個鐵窗對外，二樓陽台卻有兩隻鸚鵡倖存。有消防員認為一家五口「逃錯地方」，若在二樓待救而非逃往三樓，有機會獲救。

吳鳳科技大學消防系副教授陳耀漢說，鐵皮屋頂有保溫層，材質為泡棉，比木材容易燃燒，約四百多度就融化，還會產生大量濃煙；透天厝內天井貫通，火煙勢必迅速挾著高熱往上竄，若起火點在一樓，一、三樓會迅速陷入火海，再燒至二樓。

他指出，一家人在三樓，恐先遭遇鐵皮屋頂融化燃燒的大量濃煙，加上如果三樓沒房間可關門阻擋火煙，是非常不利的躲藏位置。

嘉南藥理大學公共安全及消防系特聘教授蘇銘宏說，台灣鐵皮屋加蓋非常普遍，民眾防火意識相對低，常見加蓋做出租套房或當「公媽神明廳堂」，加蓋一層，電路負荷就多一層，起火風險提高；過去透天厝常有前後陽台，火警時可當避難空間，但現在加蓋常「搭好搭滿」，沒有門窗，火警時沒地方逃。

他建議，若房子加蓋，民眾一定要先想好起火怎麼逃，要有起火後能離開的通道、有屋外前後陽台可當避難空間，尤其鐵皮屋火警溫度常超過五百度，一定要裝設住宅用火災警報器，增加反應時間。

台南 火災

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