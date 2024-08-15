2028奧運拳擊成絕響？林郁婷坦言局勢不明朗

台灣女子拳擊金牌好手林郁婷今出席新北奧運選手感恩茶會，被問及是否還會一同參與2028奧運，她坦言現在局勢不太明朗，但拳擊協會秘書長有說會參加新組織，更積極參與賽事，盼一切往好的方向走。

國際奧會（IOC）2019年曾對國際拳擊總會（IBA）的選舉爭議、金流財務、裁判挑選等問題，暫時停權，並接管2020東京奧運的拳擊資格賽。由於國際拳擊總會內部問題遲遲未決，國際奧會2023年正式撤銷拳總承認，再度接管2024年巴黎奧運拳擊資格賽。

而國際奧會日前發出聲明，2028年洛杉磯奧運將不會再承辦拳擊資格賽，若拳擊運動要續留在奧運殿堂，明年初必須由新的國際組織接手。

中華代表團今年在拳擊項目獲一金一銅，表現亮眼，但林郁婷2028是否有機會再登上奧運，她坦言現在局勢不太明朗，且拳擊協會秘書長也有說會參加新組織，她將更積極參與賽事，盼一切往好的方向走。