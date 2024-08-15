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奧運拳擊／怕金牌掉漆 林郁婷包膜保存

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
有國外選手秀出巴黎奧運獎牌不到十天就掉漆(圖右)。圖／擷自美國滑板選手休斯頓X
有國外選手秀出巴黎奧運獎牌不到十天就掉漆(圖右)。圖／擷自美國滑板選手休斯頓X

剛落幕的巴黎奧運共發出三百廿九面金牌，總獎牌數超過五千枚，但獎牌品質被許多選手檢討，讓我國「台灣拳后」林郁婷都有些緊張，在社群發文找尋「獎牌包膜」店家，好好保存台灣拳擊史上第一面金牌。

巴黎奧運獎牌由老字號的巴黎珠寶設計品牌操刀，設計雖充滿巧思，獎牌卻被許多選手詬病，美國滑板好手休斯頓是前幾位發聲的選手之一，他在七月廿九日領到男子街式滑板銅牌，十天後獎牌就明顯變質，形容獎牌像是「打過仗回來」。

進帳英國代表團第一面巴黎奧運獎牌的跳水女將哈珀也說，她的銅牌已經有些變質。

針對獎牌「掉漆」狀況，巴黎奧委會發出聲明表示，獎牌若損壞可以更換；不過打下中華代表團巴黎奧運第二面金牌的林郁婷不想遇到類似狀況，昨天分享自己的閃耀金牌，一邊讚嘆「真美」，一邊表示看到國外選手分享的慘況，希望能找到獎牌包膜的店家，好好保護重要紀念品。

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊 巴黎奧運拳擊 林郁婷

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