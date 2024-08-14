聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧運拳擊／卓揆：專案恢復林郁婷國光獎章

聯合報／ 記者李成蔭李定宇劉懿萱陳儷方許維寧李人岳／連線報導
行政院長卓榮泰13日宣布，將以國光獎章及國光獎金，恢復林郁婷被IBA不當認定而取銷銅牌名次的榮譽。記者葉信菉／攝影
行政院長卓榮泰13日宣布，將以國光獎章及國光獎金，恢復林郁婷被IBA不當認定而取銷銅牌名次的榮譽。記者葉信菉／攝影

在奧運奪金的台灣女拳王林郁婷昨早返台，離開機場後原安排回鶯歌工商、鶯歌老家，行程臨時取消。林母廖秀宸說，時差加上搭機舟車勞頓，身體微恙，須先去看醫師。廖秀宸代表女兒到母校接受喝采，她透露，母女在機場擁抱瞬間爆淚，廖還感性演唱詹雅雯歌曲「人生公路」，唱出女兒一路走來心境。

行政院長卓榮泰說，國際奧會已認證林郁婷的參賽資格無問題，國家有必要恢復林郁婷因ＩＢＡ不當認定取消名次而未能獲得的國光獎章，已請教育部擬定專案即刻恢復，依規發給林郁婷國光獎章及獎金九十萬元。卓也說，將在最短時間內提出「體育暨運動發展部」具體籌備進度。

近日林郁婷吊單槓被狂揍肚影片流出，原來是為加強肌肉強度並適應疼痛，吊在單槓上被男陪練員搥擊腹肌，廖秀宸說「現在才看到，揪毋甘」。

親友團大陣仗接機，廖秀宸說，女兒貼心準備她喜愛的布偶，擁抱那一刻，林郁婷反過來安慰她「我很堅強，不用擔心我」。

對性別議題的攻擊，廖秀宸說，她很懂女兒個性，「事情過去了，就海闊天空」，是否拚戰下屆洛杉磯奧運，就看林郁婷與教練決定，家人會相挺。廖秀宸不忘感謝教練曾自強，認為他就像林郁婷父親，關係亦師亦父。

林郁婷在IG限動PO出她拍的粉絲接機影片，她表示，「謝謝遠道而來的各位！今天身體微恙，沒辦法和各位盡興拍照，未來有公開活動再好好的補上，很高興見到你們，謝謝大家」。圖／取自林郁婷的IG
林郁婷在IG限動PO出她拍的粉絲接機影片，她表示，「謝謝遠道而來的各位！今天身體微恙，沒辦法和各位盡興拍照，未來有公開活動再好好的補上，很高興見到你們，謝謝大家」。圖／取自林郁婷的IG

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊 巴黎奧運拳擊

延伸閱讀

即刻恢復林郁婷世錦賽銅牌名譽 卓揆：頒國光獎章獎金

影／奧運英雄林郁婷奪金返國 中壢粉絲衝鶯歌祝賀

影／林郁婷母獻唱「人生公路」 現場開箱女兒最愛甜食

林郁婷印度世錦賽銅牌國光獎章 卓榮泰：最快速度補發

相關新聞

奧運拳擊／卓揆：專案恢復林郁婷國光獎章

在奧運奪金的台灣女拳王林郁婷昨早返台，離開機場後原安排回鶯歌工商、鶯歌老家，行程臨時取消。林母廖秀宸說，時差加上搭機舟車...

奧運拳擊／鶯歌人來搶免費雞排！ 史書華賀林郁婷奪金明傍晚送200份

台灣拳手林郁婷巴黎奧運捲入性別風波，牙醫史書華以AI換臉發文力挺遭網友砲轟後發文致歉。林郁婷媽媽也說：都過去了。史書華明...

奧運拳擊／林郁婷不提告：金牌已證明自己

我國女子拳擊好手林郁婷在本屆奧會賽事中捲入性別風波，她昨天發聲明表示，針對國際拳總（ＩＢＡ）及網路上的不友善言論，她不需...

奧運拳擊／重啟社群帳號感謝外界關心 林郁婷：訊息轟炸驚人

我國拳后林郁婷陷入性別爭議，她在比賽期間關閉社群專心比賽，最終挺過壓力，在巴黎奧運女子拳擊57公斤級摘金。她今天也正式重啟社群，感謝外界關心。 林郁婷發文分享站在奧運五環面前的照片，以及與其他國

奧運拳擊／林郁婷：參賽資格沒問題 不需要再透過法律訴訟證明

對中華代表團打下巴黎奧運第2面金牌，同時是中華拳擊隊奧運首金的「台灣拳后」林郁婷，明天清晨將返抵國門，她特別感謝各方支持...

奧運拳擊／新北為國手辦感恩茶會…「郁婷日」今開跑 運動中心人數增2成

我國拳后林郁婷遠征巴黎奧運拳擊女子57公斤級賽事奪冠，過程因性別遭網路霸凌，同樣被質疑的阿爾及利亞拳后克莉芙（Imane...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。