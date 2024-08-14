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奧運拳擊／卓揆：專案恢復林郁婷國光獎章
在奧運奪金的台灣女拳王林郁婷昨早返台，離開機場後原安排回鶯歌工商、鶯歌老家，行程臨時取消。林母廖秀宸說，時差加上搭機舟車勞頓，身體微恙，須先去看醫師。廖秀宸代表女兒到母校接受喝采，她透露，母女在機場擁抱瞬間爆淚，廖還感性演唱詹雅雯歌曲「人生公路」，唱出女兒一路走來心境。
行政院長卓榮泰說，國際奧會已認證林郁婷的參賽資格無問題，國家有必要恢復林郁婷因ＩＢＡ不當認定取消名次而未能獲得的國光獎章，已請教育部擬定專案即刻恢復，依規發給林郁婷國光獎章及獎金九十萬元。卓也說，將在最短時間內提出「體育暨運動發展部」具體籌備進度。
近日林郁婷吊單槓被狂揍肚影片流出，原來是為加強肌肉強度並適應疼痛，吊在單槓上被男陪練員搥擊腹肌，廖秀宸說「現在才看到，揪毋甘」。
親友團大陣仗接機，廖秀宸說，女兒貼心準備她喜愛的布偶，擁抱那一刻，林郁婷反過來安慰她「我很堅強，不用擔心我」。
對性別議題的攻擊，廖秀宸說，她很懂女兒個性，「事情過去了，就海闊天空」，是否拚戰下屆洛杉磯奧運，就看林郁婷與教練決定，家人會相挺。廖秀宸不忘感謝教練曾自強，認為他就像林郁婷父親，關係亦師亦父。
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