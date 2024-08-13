奧運拳擊／林郁婷不提告：金牌已證明自己

我國女子拳擊好手林郁婷在本屆奧會賽事中捲入性別風波，她昨天發聲明表示，針對國際拳總（ＩＢＡ）及網路上的不友善言論，她不需要再透過法律訴訟對這些人證明什麼。林郁婷說，國際奧會以最嚴謹的標準審理選手的參賽資格，國際奧會也已多次公開聲明及證明她的參賽資格完全沒有問題，她不需要再去向外界證明任何事情。

林郁婷返國前透過中華奧會發表聲明，她表示已用奧運金牌證明自己，她不需要再向外界證明任何事情。林郁婷表示很高興能拿到巴黎奧運金牌，非常感謝大家的支持，這面金牌屬於大家。

賴清德總統日前要求教育部體育署針對林郁婷採取相應法律作為，教育部長鄭英耀昨天說，ＩＢＡ不實指控，體育署第一時間在巴黎委託律師提出警告，等她回來會尊重其意願，再採取必要法律措施。新北市長侯友宜今早將到桃園機場接機。

鄭英耀說，ＩＢＡ追回林郁婷銅牌，我方就提抗議，但ＩＢＡ至今無任何回應，林郁婷是台灣美麗的女兒，不僅在運動競技努力克服困難獲金牌，場外的心理素質，不管面臨困難、挑戰，甚至網路、國際霸凌都能挺住，令人敬佩。