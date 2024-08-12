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奧運拳擊／重啟社群帳號感謝外界關心 林郁婷：訊息轟炸驚人

聯合新聞網／ 綜合報導
林郁婷(中)與羽球黃金男雙「麟洋配」合影。 截圖自林郁婷FB
林郁婷(中)與羽球黃金男雙「麟洋配」合影。 截圖自林郁婷FB

我國拳后林郁婷陷入性別爭議，她在比賽期間關閉社群專心比賽，最終挺過壓力，在巴黎奧運女子拳擊57公斤級摘金。她今天也正式重啟社群，感謝外界關心。

林郁婷發文分享站在奧運五環面前的照片，以及與其他國手的合照，她寫道，「賽後社群重啟訊息轟炸著實驚人，先謝謝大家在賽事的支持與關心，我做到了永遠不放棄！」

「要特別感謝我的隊友們在賽事奪金後把好運延續給我，讓我成功接力拿下亞運、奧運的金牌，真的很感謝他們，本屆奧運隨著昨天閉幕式已經落幕，現在先讓我好好休息沈澱一下，再來好好跟你們分享這段『金奇之旅』，我們台灣見啦！」⁡

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