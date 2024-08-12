奧運拳擊／曬合照祝賀林郁婷奪金 菲律賓勁敵：她生來是女性

2024巴黎奧運已落幕，我國拳擊好手林郁婷奪下女子57公斤級金牌，菲律賓好手佩特西奧（Nesthy Alcayde Petecio）也在IG上恭喜林郁婷。

林郁婷賽前受到性別質疑，她對外界不實詆毀無所畏懼，最終在金牌戰挺住壓力擊敗波蘭新星塞琳梅塔（Julia Szeremeta），摘下我國史上第一面拳擊金牌。

曾與林郁婷多次交手的菲律賓好手佩特西奧，本屆也拿到銅牌。佩特西奧昨天也在IG上曬出與林郁婷合照，兩人比出讚嘆手勢，佩特西奧表示，「恭喜妳我的好友！我真的為妳感到驕傲，希望能再次與妳對決！」

佩特西奧4強不敵賽琳梅塔，她當時接受《路透》訪問時談到林郁婷，「她是位優秀的拳擊手，實力很強且才華洋溢，我和她交手過兩次，知道郁婷的實力。」

關於林郁婷和阿爾及利亞女將克莉芙（Imane Khelif）捲入性別爭議，佩特西奧表示，「我只知道郁婷和阿爾及利亞拳手，生來都是女性。」