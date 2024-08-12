奧運拳擊／第一神拳 賴、侯、朱、韓都按讚

拳擊好手林郁婷在巴黎奧運摘金，賴總統除了在臉書恭喜，也以英文在X平台發文表示，她克服了虛假訊息和網路霸凌，把逆境轉化為勝利，是不折不扣的台灣女兒；她出賽前就受到國際拳總一連串惡意攻擊，相較其他選手承擔更多壓力，但擂台外的紛擾沒影響堅實表現，她展現出比其他同量級選手更強的拚勁，向世界證明實力。

新北市長侯友宜宣布八月十二日為「郁婷日」，安坑及淡海輕軌免費搭乘一天、十六座國民運動中心及博物館免費一周。他說，市府將加碼三百萬元發給林郁婷五百七十萬元獎金。

行政院長卓榮泰在臉書指出，林郁婷展現堅強與勇敢已超越獎牌價值；立法院長韓國瑜讚中華健兒不簡單，用行動、用風骨贏得對手尊重、贏得世界刮目相看。

國民黨主席朱立倫說，林郁婷是全台民眾引以為傲的「第一神拳」，今在中央黨部發放三百份雞排。

美國在台協會（AIT）第一時間也在臉書發文祝賀。