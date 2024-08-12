聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧運拳擊／第一神拳 賴、侯、朱、韓都按讚

聯合報／ 記者鄭媁黃婉婷陳熙文劉懿萱／連線報導

拳擊好手林郁婷在巴黎奧運摘金，賴總統除了在臉書恭喜，也以英文在X平台發文表示，她克服了虛假訊息和網路霸凌，把逆境轉化為勝利，是不折不扣的台灣女兒；她出賽前就受到國際拳總一連串惡意攻擊，相較其他選手承擔更多壓力，但擂台外的紛擾沒影響堅實表現，她展現出比其他同量級選手更強的拚勁，向世界證明實力。

新北市長侯友宜宣布八月十二日為「郁婷日」，安坑及淡海輕軌免費搭乘一天、十六座國民運動中心及博物館免費一周。他說，市府將加碼三百萬元發給林郁婷五百七十萬元獎金。

行政院長卓榮泰在臉書指出，林郁婷展現堅強與勇敢已超越獎牌價值；立法院長韓國瑜讚中華健兒不簡單，用行動、用風骨贏得對手尊重、贏得世界刮目相看。

國民黨主席朱立倫說，林郁婷是全台民眾引以為傲的「第一神拳」，今在中央黨部發放三百份雞排。

美國在台協會（AIT）第一時間也在臉書發文祝賀。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 林郁婷為何走上拳擊路？ 因為家庭困境 她曾說：想保護媽媽
▪ 王齊麟認證王柏融有些角度像李洋 大巨蛋重現「聖筊」
▪ 奧運拳擊／隻字未提性別爭議 波蘭女將賽後大讚林郁婷：控制整場比賽
▪ 奧運籃球／還好在同隊！詹皇奪金後談「柯杜」表現：一直餵球就行了
▪ 巴黎奧運／閉幕倒數！精彩看點有哪些？時間、地點、中華隊進場名單一次看
▪ 中華隊2金5銅排名35 看台灣英雄本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊 巴黎奧運拳擊

延伸閱讀

奧運拳擊／摘下金牌 林郁婷：一覺醒來仍覺不可思議

奧運拳擊／林郁婷獲頒總統賀電 笑稱會當傳家寶好好收藏

奧運拳擊／林郁婷奪金遭前網壇傳奇「女金剛」攻擊 引發眾怒

奧運拳擊／「炫腹團」認證！林郁婷身材超精實 手臂大一圈小戴認輸

相關新聞

奧運拳擊／教練：感謝羅琳 讓世界看見林郁婷

無端捲入性別爭議的我國拳擊好手林郁婷，昨天在巴黎奧運女子五十七公斤級金牌戰以五比○擊退波蘭新星塞琳梅塔，不僅奪下我國代表...

奧運拳擊／林郁婷無畏性別爭議奪隊史拳擊首金 李洋：真的太感動

「台灣女兒」林郁婷無畏性別爭議，在巴黎奧運女子拳擊57公斤級勇奪金牌，拿下繼黃金男雙「麟洋配」後，台灣第2面奧運金牌。而今天李洋也在個人社群轉發相關貼文，並直呼「真的太感動」。 去年世錦賽因「性

奧運拳擊／林郁婷媽媽：女兒受盡委屈 還安慰我

拳擊國手林郁婷奧運奪金，母親廖秀宸興奮又感動；她說，得知林郁婷練拳擊，覺得危險度頗高而一直反對，但看到女兒對拳擊的堅持，...

奧運拳擊／第一神拳 賴、侯、朱、韓都按讚

拳擊好手林郁婷在巴黎奧運摘金，賴總統除了在臉書恭喜，也以英文在Ｘ平台發文表示，她克服了虛假訊息和網路霸凌，把逆境轉化為勝...

奧運拳擊／視訊林郁婷陳念琴 賴總統：什麼事都在擂台以實力解決

賴清德總統今天下午分別與為台灣贏下首面拳擊金牌、摘下銅牌的我國拳擊好手林郁婷、陳念琴遠洋視訊。他在與林郁婷對話時表示，感...

奧運拳擊／林郁婷打下歷史首金 總統賴清德視訊道賀

儘管面對外界風風雨雨，我國拳擊好手林郁婷專注在比賽場上，她在巴黎奧運女子57公斤級一路過關斬將，台灣時間今天凌晨為台灣打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。