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奧運拳擊／教練：感謝羅琳 讓世界看見林郁婷

聯合報／ 特派記者劉肇育／巴黎報導
林郁婷（右）勇奪巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌，頒獎時她展現運動家風度，貼心幫銀牌得主波蘭女將塞琳梅塔（左）整理衣領。特派記者季相儒／攝影
林郁婷（右）勇奪巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌，頒獎時她展現運動家風度，貼心幫銀牌得主波蘭女將塞琳梅塔（左）整理衣領。特派記者季相儒／攝影

無端捲入性別爭議的我國拳擊好手林郁婷，昨天在巴黎奧運女子五十七公斤級金牌戰以五比○擊退波蘭新星塞琳梅塔，不僅奪下我國代表團本屆第二面金牌，也是我國拳擊史上首面奧運金牌，個人更是完成奧運、亞運、世錦賽、亞錦賽四大賽大滿貫成就，為我國拳擊寫下新頁。

昨天的比賽振奮國人，林郁婷在我會旗升起並奏起作為會歌的國旗歌時激動落淚更感動國人，她說，當時腦海中浮現各種酸甜苦辣，被打到流鼻血、被打到躺在地上，最後自己堅持下去贏得勝利，這些過去訓練與比賽的種種畫面就像回憶錄、跑馬燈般一幕幕閃過，她才忍不住眼淚。

林郁婷表示，教練第一次帶她出國比賽是到北京鳥巢（體育館），記得教練問她能否想像自己站上奧運舞台承受各界掌聲與關注？「現在我能跟他說，我做到了。」

教練曾自強不忘「感謝」這次性別風波鼓吹者之一的ＪＫ羅琳，稱她讓全世界看見林郁婷。「她可以說是台灣的驕傲、流量密碼，讓世界看見林郁婷。不然即使你成為奧運金牌，世界也不見得認識你。」她是一位魔法作家，不過「她有魔杖，我們有拳頭，專注在練習上，有機會我們一定要好好感謝她。」

林郁婷去年杭州亞運奪金後，距離大滿貫僅差奧運金牌，但今年征戰奧運，國際拳擊總會卻惡意針對其性別提出質疑。不過，林郁婷早早就關閉社群媒體，對外界風風雨雨都不知情，直到近日才透過教練曾自強了解片面資訊，但不但沒影響到她的備戰，反倒激發更多民眾站出來為林郁婷加油。

昨天金牌戰中，不少台灣支持者帶著會旗與自製海報進場力挺林郁婷，林郁婷開賽就以迅速準確左右直拳壓制對手，最終以壓倒性的五比○勝出，賽後她不僅用力捶了擂台地板宣洩情緒，更將情同父女的教練曾自強背起來繞場一圈慶祝。

在頒獎典禮上，林郁婷大方與奪下銀牌的塞琳梅塔及奪銅的土耳其卡拉曼、菲律賓佩特西奧互動，其中卡拉曼不僅在四強賽落敗後用手勢暗諷林郁婷，還缺席昨天的賽後記者會。

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