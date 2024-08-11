賴總統心繫每位選手 遠洋視訊林郁婷、陳念琴

我國拳擊好手林郁婷為台灣贏下首面拳擊金牌，賴總統於今(11)日下午分別與林郁婷、陳念琴遠洋視訊，並恭喜兩人不畏艱難為台灣奪牌，為台灣拳擊史寫下新篇章，並誠摯感謝全體拳擊隊、教練團與後勤團隊辛苦付出，為國爭光。

據了解，視訊時，賴總統特別問起另一名拳擊手黃筱雯，以及林郁婷教練曾自強是否在場，希望能夠當面感謝他們的付出，更肯定黃筱雯賽後續留巴黎，擔任陪練員。賴清德一番發言透露暖心一面，不只關心奪牌選手，而是心繫每一位選手的狀況，讓人大讚賴清德真是暖心全民總統。

知情人士透露，林郁婷於今日巴黎當地時間下午前往駐法代表處，接受駐法大使吳志中頒贈總統賀電。賴總統現場也與林郁婷、陳念琴等選手視訊。對於林郁婷遭受到無謂的攻擊，賴總統也直言「非常心疼，很為你打抱不平」但非常慶幸林郁婷用實力證明一切，用拳擊粉碎無謂抹黑，同時讓台灣在國際上的能見度更高。此外，賴總統也現場喊話陳念琴，透露「我很喜歡看你打拳」，看到念琴站上頒獎台笑得很燦爛，令人非常感動。

不只關心奪牌選手，賴總統也問起另一位選手黃筱雯是否在現場？賴總統說，黃筱雯因為裁判誤判，結果失去機會，非常可惜。但他並沒有因此離開巴黎，反而留下來當大家的陪練員，對於拳擊隊彼此支援、扶持的精神，著實令人感動。

另外，賴總統也問起林郁婷教練曾自強，知道他們倆師徒情長達15年，林郁婷將教練視為自己的父親，「看到教練的背影就很安心」，因此問起教練是否在身旁，希望能夠當場感謝林郁婷與曾自強的努力付出，為國爭戰。

最後，賴總統也承諾林郁婷、陳念琴等我國拳擊隊全體，表示無論是陳念琴、黃筱雯、林郁婷、吳詩儀，政府都會跟大家站在一起，讓我國選手持續在舞台上發光發熱。賴總統現場關心其他選手與教練團，暖心舉動令人感動，最後一番發言更是暖哭全場，更凸顯賴總統不只是「資深運動迷」、「最懂體育的總統」，同時更是暖心的全民總統。