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奧運拳擊／摘下金牌 林郁婷：一覺醒來仍覺不可思議

中央社／ 巴黎11日電
台灣拳擊好手林郁婷（中）在巴黎奧運奪金，法國時間11日到台灣駐法代表處接受表揚，總統賴清德特別透過視訊祝賀，林郁婷揮手向賴總統打招呼。圖左為體育署署長鄭世忠，圖右為駐法代表吳志中。中央社
台灣拳擊好手林郁婷（中）在巴黎奧運奪金，法國時間11日到台灣駐法代表處接受表揚，總統賴清德特別透過視訊祝賀，林郁婷揮手向賴總統打招呼。圖左為體育署署長鄭世忠，圖右為駐法代表吳志中。中央社

在本屆巴黎奧運無端被捲入性別爭議，卻仍舊扛住壓力摘金的台灣女拳王林郁婷，今天在駐法代表處接受總統賀電時表示，睡了一覺醒來，仍覺得是蠻不可思議的事情。

林郁婷在接受媒體聯訪時說道，睡了一覺醒來，還是覺得這一切很不可思議，這個夢（奧運摘金）做了很久，要達到真的非常辛苦、也要很努力，這不是三言兩語就可以做到，只有自己與教練最清楚。

林郁婷強調，真的非常感謝教練一路以來的陪伴，「沒有他就沒有現在的林郁婷，很感謝教練總是這樣義無反顧陪著我，甚至把家人都留在台灣，陪著我四處征戰，就是要一圓奧運金牌夢，現在我終於證明，我做得到，台灣人也都做得到。」

從小就與媽媽感情非常好的林郁婷也透露，從比賽結束到現在，都還沒跟媽媽通話或傳訊息，「我怕媽媽反應會太激動，我自己也會控制不住，所以還不太敢跟媽媽有太多互動與交流，只好先委託教練幫忙處理這份情緒，等回到台灣再跟媽媽好好聊聊。」

林郁婷不但再次感謝所有力挺她的台灣人及拳迷，也特別表示，所有風風雨雨都已過去，「相信每一個選手也都會是一樣想法，接下來就是一起努力，繼續推動女子拳擊發展。」

台灣女子拳擊好手林郁婷（右3）在2024巴黎奧運成功摘金，法國時間11日到駐法代表處接受總統賀電表揚，與教練曾自強（左3）、中華奧會主席林鴻道（右1）等人一同慶祝並留影。中央社
台灣女子拳擊好手林郁婷（右3）在2024巴黎奧運成功摘金，法國時間11日到駐法代表處接受總統賀電表揚，與教練曾自強（左3）、中華奧會主席林鴻道（右1）等人一同慶祝並留影。中央社

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