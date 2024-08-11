奧運拳擊／摘下金牌 林郁婷：一覺醒來仍覺不可思議

在本屆巴黎奧運無端被捲入性別爭議，卻仍舊扛住壓力摘金的台灣女拳王林郁婷，今天在駐法代表處接受總統賀電時表示，睡了一覺醒來，仍覺得是蠻不可思議的事情。

林郁婷在接受媒體聯訪時說道，睡了一覺醒來，還是覺得這一切很不可思議，這個夢（奧運摘金）做了很久，要達到真的非常辛苦、也要很努力，這不是三言兩語就可以做到，只有自己與教練最清楚。

林郁婷強調，真的非常感謝教練一路以來的陪伴，「沒有他就沒有現在的林郁婷，很感謝教練總是這樣義無反顧陪著我，甚至把家人都留在台灣，陪著我四處征戰，就是要一圓奧運金牌夢，現在我終於證明，我做得到，台灣人也都做得到。」

從小就與媽媽感情非常好的林郁婷也透露，從比賽結束到現在，都還沒跟媽媽通話或傳訊息，「我怕媽媽反應會太激動，我自己也會控制不住，所以還不太敢跟媽媽有太多互動與交流，只好先委託教練幫忙處理這份情緒，等回到台灣再跟媽媽好好聊聊。」

林郁婷不但再次感謝所有力挺她的台灣人及拳迷，也特別表示，所有風風雨雨都已過去，「相信每一個選手也都會是一樣想法，接下來就是一起努力，繼續推動女子拳擊發展。」