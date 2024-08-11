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奧運拳擊／林郁婷獲頒總統賀電 笑稱會當傳家寶好好收藏

中央社／ 巴黎11日電
「台灣拳后」林郁婷（圖）深陷性別爭議，但她化壓力為動力，成功在巴黎奧運奪下金牌，法國時間11日赴駐法代表處接受表揚，林郁婷開心秀出熱騰騰的獎牌拍照。中央社
「台灣拳后」林郁婷（圖）深陷性別爭議，但她化壓力為動力，成功在巴黎奧運奪下金牌，法國時間11日赴駐法代表處接受表揚，林郁婷開心秀出熱騰騰的獎牌拍照。中央社

拿下巴黎奧運女子拳擊57公斤級金牌的林郁婷，今天前往駐法代表處，接受大使吳志中代為轉發的總統賀電，林郁婷開心說：「會把賀電和總統包的紅包，都當作傳家寶。」

林郁婷在這屆巴黎奧運受到外界許多性別爭議考驗及壓力，不過在體育署、中華奧會努力下，加上國際奧會（IOC）多次公開發言力挺，也讓國際社會輿論風向都力挺林郁婷。

林郁婷在接受媒體聯訪時表示，之前看到「麟洋配」在大使館接受總統賀電時，就覺得好像是很榮耀的事，所以他們當天回到選手村時，還特地跑去找他們拍照，「希望可以把好運轉給我，幸好我也接到這個棒子，把榮耀一起帶回台灣。」

今天閉幕式，林郁婷也將與楊俊瀚一起擔任台灣代表團掌旗官，她笑說：「這算是彌補我開幕式下大雨沒拍到畫面的遺憾，當時又找不到鏡頭有點可惜，現在閉幕可以踏上夢幻紫色跑道擔任掌旗官，揮舞我們的旗子讓世界看見台灣，是一件很榮耀的事情。」

賴總統視訊關心 林郁婷：緊張到說不出話來

拿下巴黎奧運女子拳擊57公斤級金牌的台灣女拳王林郁婷，今天在駐法代表處和總統賴清德視訊聊天，林郁婷笑說：「真的很緊張，腦中一片空白。」

林郁婷到駐法代表處，接受由駐法代表吳志中代為頒發的總統賀電。活動結束後，與賴總統直接視訊大約10分鐘，拿到銅牌的陳念琴也一起陪同。

教育部體育署長鄭世忠在接受中央社記者訪問時透露，其實在林郁婷的金牌戰之前，就收到總統府那邊的訊息，希望賽後可以和林郁婷視訊，幫忙加油打氣。

林郁婷表示，能和總統視訊真的是非常特別的經驗，「賴總統也很關心我的心情和這一段時間來的經歷，另外也包括賽事結束後的規劃，非常關心我們將來的發展」。

林郁婷提到：「賴總統跟我說，將來有什麼問題，政府都會全力支持，一定會給選手最好的照顧。」

她笑說：「其實視訊接通前一刻，我腦中都還是一片空白，完全不知道要跟總統聊什麼。」

林郁婷透露，回台灣進總統府時，一定也會找時間和機會和賴總統自拍合照，「這就跟拳擊賽一樣，一找到空隙就要馬上出手，不過要拍什麼POSE還需要再想一想。」

台灣拳擊好手林郁婷（後）、陳念琴（前）在巴黎奧運奪牌，法國時間11日兩人到駐法代表處接受表揚，總統賴清德透過視訊祝賀，她們也開心秀出獎牌與賴總統分享喜悅。中央社
台灣拳擊好手林郁婷（後）、陳念琴（前）在巴黎奧運奪牌，法國時間11日兩人到駐法代表處接受表揚，總統賴清德透過視訊祝賀，她們也開心秀出獎牌與賴總統分享喜悅。中央社

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