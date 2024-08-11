林郁婷摘金！德國電視台評論員頻稱跨性別女性 謝志偉抗議籲道歉

台灣女子拳擊好手林郁婷11日在奧運女子拳擊57公斤級摘金。德國公共電視台ZDF直播評論時以「來自台灣的跨性別女性」稱呼她。駐德代表謝志偉第一時間發信至ZDF，抗議該台評論員不專業，要求提出令人信服的解釋，若提不出來，「就欠我們一個真誠的道歉」。

ZDF今天直播奧運女子57公斤拳擊金牌賽事，當電視畫面切到奧運會場外舉著中華台北旗幟的民眾時，ZDF體育主播兼評論員普費佛（Michael Pfeffer）說：「台灣也是接下來的其中一隊，且是跨性別女性的其中之一。」

賽事開始，畫面切到拳擊場內，普費佛在介紹林郁婷入場時，再度使用「跨性別女性」（die intersexuelle Frau）稱呼她。在賽事第三回合，普費佛以「來自台灣的中國人」（die Chinesin aus Taiwan）稱呼林郁婷。

當大會宣布林郁婷確定獲得金牌時，普費佛評論補充說明此次奧運女子拳擊賽的性別爭議指出，「她（林郁婷）在阿爾及利亞的性別平等陰影中走過來，這或許是好的」。

對此，謝志偉批評，普費佛指台灣女選手林郁婷為「跨性別女性」，且還稱她是「來自台灣的雙性/跨性別女子」。

他強調，林郁婷是「來自台灣的拳擊選手」，是「台灣人」，絕對不是普費佛所說的來自台灣的中國人。

謝志偉批評，「如此不專業的行為實在讓人難以將其與ZDF聯想在一起」。他要求普費佛能給觀眾們一個令人信服的解釋。「如果提不出來，他就欠我們一個真誠的道歉」。

謝志偉也強調，台灣不同於中國的是，台灣是一個民主國家。

德國公共電視台ZDF（Zweites Deutsches Fernsehen）與德國公共廣播聯盟ARD（Arbeitsgemeinschaft deröffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland），以及德國廣播電台DLR（Deutschlandradio），共屬於德國三大公共廣播組織，並且是歐洲最大的電視台之一。