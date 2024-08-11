奧運拳擊／林郁婷無畏性別爭議奪隊史拳擊首金 李洋：真的太感動

「台灣女兒」林郁婷無畏性別爭議，在巴黎奧運女子拳擊57公斤級勇奪金牌，拿下繼黃金男雙「麟洋配」後，台灣第2面奧運金牌。而今天李洋也在個人社群轉發相關貼文，並直呼「真的太感動」。

去年世錦賽因「性別生化檢測」異常，林郁婷被取消銅牌資格，今年奧運又再度陷入性別爭議，遭受輿論壓力抨擊，甚至被對手惡意對待。不過她用實力回擊質疑，成功拿下台灣奧運史上第1面拳擊金牌。

賽後李洋將林郁婷奪金的相關資訊轉發在IG限時動態，並寫下「背負著流言蜚語依然做到，真的太感動了！」而林郁婷奪金加上麟洋配衛冕冠軍，讓台灣第3次奧運得到2面金牌，追平隊史最佳紀錄。