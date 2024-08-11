林郁婷巴黎奧運奪金 台北101今晚點燈為選手喝采
女子拳擊好手林郁婷巴黎奧運奪下金牌，台北101今天表示，林郁婷堅毅不懈、勇往直前的精神令人感動，將於今天晚間6時30分到10時之間點燈恭喜林郁婷勇奪奧運金牌，也謝謝奧運台灣隊連創佳績。
台北101點燈將以「恭喜林郁婷」、「勇奪奧運拳擊金牌」、「堅毅不懈 勇往直前」、「謝謝奧運台灣隊」、「連創佳績 為國爭光」與「全民同慶 台灣加油」等文字呈現，邀全民一起為台灣選手在奧運表現喝采。
林郁婷挺過性別爭議風波，在巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌戰以5比0擊退波蘭選手，奪下台灣拳擊代表隊奧運首金。台灣隊賽程全數結束，整體交出2金5銅亮眼成績。
台北101下午表示，林郁婷堅毅不懈、勇往直前的精神令台灣民眾感動，恭喜她奪得奧運金牌，同時也要謝謝奧運台灣隊連創佳績，為國爭光。
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