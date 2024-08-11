林郁婷巴黎奧運奪金 台北101今晚點燈為選手喝采

我國女子拳擊好手林郁婷今天在巴黎奧運女子57公斤級金牌戰，遭遇20歲的波蘭新星塞琳梅塔，最終以5：0勝出，不僅為代表團拿下本屆賽事第二面金牌，也是我國史上首面奧運拳擊金牌。對此，台大婦產科名醫施景中在臉書分享女兒的手繪漫畫，讓不少粉絲大讚「太可愛了」、「女兒太有才了」。

2024-08-11 15:05