奧運拳擊／林郁婷摘金 台大醫曬女兒「暖心漫畫」：勇氣遠比金牌珍貴

我國女子拳擊好手林郁婷今天在巴黎奧運女子57公斤級金牌戰,遭遇20歲的波蘭新星塞琳梅塔,最終以5:0勝出,不僅為代表團拿下本屆賽事第二面金牌,也是我國史上首面奧運拳擊金牌。對此,台大婦產科名醫施景中在臉書分享女兒的手繪漫畫,讓不少粉絲大讚「太可愛了」、「女兒太有才了」。

施景中在臉書表示,女兒是一個心思極為細膩的人,透過新聞得知中華隊國手林郁婷被欺負,非常難過。林郁婷勇闖金牌戰前夕,女兒決定透過漫畫抒發心聲,而施景中也截取其中兩格創作內容與粉絲分享。

其中一幅漫畫是一個人偶配上一面獎牌,並用文字寫下「妳們已經向我們證明女性可以變得多麼有力量,而你們的勇氣遠比一面金牌來得珍貴(Your bravery is more precious than a gold medal)」。

至於另一幅畫,則是三個不同形狀的茶包,並引用美國第32任總統富蘭克林·羅斯福的妻子愛蓮娜·羅斯福(Eleanor Roosevelt)名言,「女性就像是一個茶包,在你把它放入熱水之前,你永遠不知道它有多麼強大(A woman is like a tea bag, you never know how strong it is until it's in hot water)」。

貼文曝光後,不少網友大讚「好有力量的支持」、「好可愛的文字插畫」、「這個事件讓許多台灣人的心凝聚一起,面對針對性不實的指控,更感謝很多醫界專科先進站出來,用正確知識去澄清,相挺『婷』」、「好讚哦!茶包的比喻很到位欸」。

林郁婷在本屆巴黎奧運一路挺進女子57公斤級金牌戰,然而過程中不斷被扯進性別風波,包括英國作家JK羅琳和國際拳擊總會都曾製造性別歧視言論。林郁婷拿下金牌後,生涯已完成奧運、世錦賽、亞運、亞錦賽的四大賽事金牌,達成大滿貫成就。她不忘感謝所有到場以及在電視機前支持她的國人,都是她最終能摘金的最大動力。