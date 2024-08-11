快訊

股災震不掉！他靠台積電「五年狂賺2千萬」 投資心法公開網全跪

奧運拳擊／教練曝林郁婷訓練菜單比照男性 學妹：想努力跟上

收到時已變冷還能安心吃嗎？外送食物的溫度不對時該怎麼辦？

林郁婷奧運奪金 張廖萬堅：用善良打敗邪惡魔法

中央社／ 台北11日電
挺過性別爭議風波，林郁婷在巴黎奧運拳擊女子57公斤級摘金，也是台灣史上首面拳擊奧運金牌。 美聯社
挺過性別爭議風波，林郁婷在巴黎奧運拳擊女子57公斤級摘金，也是台灣史上首面拳擊奧運金牌。 美聯社

台灣拳后林郁婷今天在巴黎奧運摘金，看到林郁婷在頒獎典禮上落淚，教育部政務次長葉丙成也忍不住跟著流淚，教育部政務次長張廖萬堅則讚林郁婷以善良打敗邪惡魔法。

挺過性別爭議風波，林郁婷今天在巴黎奧運拳擊女子57公斤級摘金，也是台灣史上首面拳擊奧運金牌。

教育部臉書今天發文恭喜林郁婷打下金牌，完成個人金滿貫，成為台灣拳擊史上第1人；以出色的拳技，成功擊敗對手，拿下勝利，這是實至名歸，無庸質疑的榮耀，並感謝林郁婷向世界展現台灣的拳擊實力，讓這面金色光芒榮耀台灣。

對於林郁婷奪金，教育部政務次長張廖萬堅於臉書發文表示，令人感動落淚，感謝林郁婷的堅持，「用善良打敗邪惡的魔法！郁婷的勇敢與堅毅，才是真正的哈利波特！」

教育部政務次長葉丙成也在臉書發文，恭賀林郁婷完全壓倒性勝利，「台灣女孩用實力說話」，謝謝她讓大家再聽到國旗歌，「看著郁婷在升旗的時候哭了，我的眼淚也跟著忍不住流下來了。」

林郁婷參加巴黎奧運，卻因性別議題遭「哈利波特」系列小說作者JK羅琳（J.K. Rowling）在社群平台質疑參賽資格。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 奧運拳擊／林郁婷5：0擊退波蘭新星塞琳梅塔 奪我國本屆第二金
▪ 奧運拳擊／林郁婷我們來了 台灣支持者齊聚金牌戰打氣
▪ 奧運霹靂舞／孫振特別秀出台客舞 笑說下次穿藍白拖
▪ 奧運拳擊／IG限動貼文諷林郁婷 波蘭對手澄清了
▪ 奧運籃球／柯瑞金牌戰狂轟8記三分彈 美國力退地主完成5連霸
▪ 中華隊2金5銅 看台灣英雄本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

巴黎奧運拳擊 林郁婷 波特

延伸閱讀

林郁婷奪金新北市府擬辦歡迎會 蘇巧慧籲體育署做這事

奧運拳擊／林郁婷摘金 波蘭女將「高舉1手勢」再掀熱議

奧運拳擊／林郁婷鶯歌老家放鞭炮慶祝 林媽媽：想給女兒抱抱

林郁婷奪奧運拳擊首金 體育署長讚：勇敢台灣女孩

相關新聞

奧運拳擊／林郁婷展現運動家風度 貼心幫波蘭女將整理衣領

「台灣拳后」林郁婷今天勇奪巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌，賽後頒獎時她展現運動家風度，貼心幫銀牌得主波蘭女將瑟瑞梅塔整理...

奧運拳擊／林郁婷摘金 波蘭女將「高舉1手勢」再掀熱議

女子拳擊好手、台灣女兒林郁婷今天（11日）在巴黎奧運女子57公斤級金牌戰中，完勝對手波蘭新星塞琳梅塔（Julia Szeremeta），成功拿下台灣拳擊史上第一面奧運金牌。事實上，塞琳梅塔日前才因為在網路轉發梗圖、暗諷林郁婷的性別惹議，這次金牌戰結束後，塞琳梅塔再度對鏡頭比出一手勢，引發熱議。

奧運拳擊／林郁婷5：0擊退波蘭塞琳梅塔 奪我國本屆第二金

我國女子拳子好手林郁婷今天在巴黎奧運女子57公斤級金牌戰，遭遇20歲的波蘭新星塞琳梅塔（Julia Szeremeta）...

奧運拳擊／波蘭對手澄清IG限動諷林郁婷貼文 「不是我貼的」

我國女子拳擊好手林郁婷在巴黎奧運為中華代表團以金牌收尾，今天凌晨在女子57公斤級金牌戰以5：0擊敗20歲波蘭新星塞琳梅塔...

奧運拳擊／擂台事擂台解決 林郁婷奪金後捶地板宣洩

我國女子拳擊好手林郁婷今天在巴黎奧運女子57公斤級金牌戰，最終以5：0擊退波蘭新星塞琳梅塔（Julia Szeremet...

拳頭擊敗魔法！林郁婷「性別爭議」深度分析總整理

拿下金牌！台灣拳擊好手林郁婷，在巴黎奧運的拳擊女子57公斤級金牌戰，擊敗波蘭選手塞琳梅塔（Julia Szeremeta），奪得金牌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。