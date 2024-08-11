林郁婷奧運奪金 張廖萬堅：用善良打敗邪惡魔法

台灣拳后林郁婷今天在巴黎奧運摘金，看到林郁婷在頒獎典禮上落淚，教育部政務次長葉丙成也忍不住跟著流淚，教育部政務次長張廖萬堅則讚林郁婷以善良打敗邪惡魔法。

挺過性別爭議風波，林郁婷今天在巴黎奧運拳擊女子57公斤級摘金，也是台灣史上首面拳擊奧運金牌。

教育部臉書今天發文恭喜林郁婷打下金牌，完成個人金滿貫，成為台灣拳擊史上第1人；以出色的拳技，成功擊敗對手，拿下勝利，這是實至名歸，無庸質疑的榮耀，並感謝林郁婷向世界展現台灣的拳擊實力，讓這面金色光芒榮耀台灣。

對於林郁婷奪金，教育部政務次長張廖萬堅於臉書發文表示，令人感動落淚，感謝林郁婷的堅持，「用善良打敗邪惡的魔法！郁婷的勇敢與堅毅，才是真正的哈利波特！」

教育部政務次長葉丙成也在臉書發文，恭賀林郁婷完全壓倒性勝利，「台灣女孩用實力說話」，謝謝她讓大家再聽到國旗歌，「看著郁婷在升旗的時候哭了，我的眼淚也跟著忍不住流下來了。」

林郁婷參加巴黎奧運，卻因性別議題遭「哈利波特」系列小說作者JK羅琳（J.K. Rowling）在社群平台質疑參賽資格。