奧運拳擊／林郁婷展現運動家風度 貼心幫波蘭女將整理衣領

「台灣拳后」林郁婷今天勇奪巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌，賽後頒獎時她展現運動家風度，貼心幫銀牌得主波蘭女將瑟瑞梅塔（Julia Szeremeta）整理衣領，獲得好評。

目標鎖定台灣拳擊史上首面奧運金牌，林郁婷卻在巴黎奧運期間無端捲入性別爭議，甚至獲勝後還被對手比出X，影射她的性別有爭議。不過林郁婷仍憑藉強大韌性與抗壓性，挺過排山倒海的壓力，在今天取得夢寐以求的奧運金牌，完成生涯成就最重要的一塊拼圖。

台灣拳后林郁婷克服一切流言勇奪金牌。 路透社

在賽後頒獎典禮時，林郁婷展現十足運動家風度，主動幫銀牌得主波蘭女將瑟瑞梅塔整理衣領，獲得好評。而曾在4強落敗後比出X的土耳其女將卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman）也與林郁婷相擁致意，上演大和解戲碼，呈現運動賽場的迷人之處。

4強落敗後比出X的土耳其女將卡拉曼，在頒獎台上也與林郁婷相擁致意，上演大和解戲碼。 路透社

值得一提的是，在林郁婷深陷性別爭議風波時，與她同量級、上屆東京奧運銀牌得主的菲律賓女將皮特西歐（Nesthy Petecio）曾發聲力挺，「郁婷是優秀的拳擊手，我對於這次爭議沒有任何評論，我只知道她生來就是女性。」

台灣拳后林郁婷奪金後背起自己的教練。 美聯社

雖然皮特西歐這次在巴黎奧運止步4強、無緣在金牌戰與林郁婷對決，但也進帳1面銅牌，並在頒獎典禮拿著手機與其餘3名拳手自拍合影留念，台灣網友也紛紛湧入她的個人社群媒體留言，感謝她為林郁婷的力挺發言。

台灣拳后林郁婷。 歐新社

台灣拳后林郁婷展現貼心一面。 路透社