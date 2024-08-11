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奧運拳擊／林郁婷摘金 波蘭女將「高舉1手勢」再掀熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
波蘭對手塞琳梅塔（Julia Szeremeta）賽後在擂臺上比出愛心手勢向全場致意。記者季相儒／攝影
波蘭對手塞琳梅塔（Julia Szeremeta）賽後在擂臺上比出愛心手勢向全場致意。記者季相儒／攝影

女子拳擊好手、台灣女兒林郁婷今天（11日）在巴黎奧運女子57公斤級金牌戰中，完勝對手波蘭新星塞琳梅塔（Julia Szeremeta），成功拿下台灣拳擊史上第一面奧運金牌。事實上，塞琳梅塔日前才因為在網路轉發梗圖、暗諷林郁婷的性別惹議，這次金牌戰結束後，塞琳梅塔再度對鏡頭比出一手勢，引發熱議。

林郁婷此次征戰奧運飽受性別風波影響，其中波蘭女將塞琳梅塔在確定進入金牌戰後，轉發一張網友貼出的梗圖，內容提及：「妳是最後一個爭奪金牌的女人」惹議。不過她今凌晨與林郁婷對戰落敗後，在林郁婷到場邊幫忙拉繩時，她除接受對方好意，也和林郁婷握手、擁抱，更在擂台上、對著鏡頭，用雙手比出一個愛心。

事實上，塞琳梅塔在賽後接受波蘭媒體訪問時也澄清，那則梗圖並不是她本人轉貼的，「我目前並沒有經手我的社群，有人幫我管理，教練確實看到了那則貼文，然後告訴我要刪掉。」

媒體也追問她對這次拳手陷入性別爭議的態度，塞琳梅塔回應：「我不想針對這個議題發表意見。」

另外，林郁婷奪金，朝野也罕見上演「一日和解」，一致肯定林郁婷是台灣驕傲。總統頼清德、副總統蕭美琴熬夜守在電視機前看比賽，第一時間向林郁婷及其母親表達慶賀，行政院長卓榮泰大讚林郁婷用實力粉碎外界的惡意抹黑攻擊，國民黨主席朱立倫宣布明天要發送300份雞排，讓全民一同分享林郁婷打下的舉國榮耀時刻。

台灣拳后林郁婷（右）幫波蘭對手塞琳梅塔整理衣領。 歐新社
台灣拳后林郁婷（右）幫波蘭對手塞琳梅塔整理衣領。 歐新社

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