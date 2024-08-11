奧運拳擊／難擋林郁婷兩大致勝絕招 波蘭對手點出金牌戰關鍵
台灣女子拳擊好手林郁婷今天在巴黎奧運57公斤級決賽拿下金牌，對手瑟瑞梅塔（Julia Szeremeta）賽後接受媒體訪問時表示，林郁婷非常優秀，尤其她擅用防守反擊與左刺拳。
波蘭選手瑟瑞梅塔今天在金牌戰後對歐洲體育頻道（Eurosport）表示：「正如我所預期，這是一場非常艱苦的戰鬥。但我在奧運表現很好，對自己很滿意。我以為我會贏得這場比賽，但她（林郁婷）比我更快，而且她有臂長優勢。我雖未能成功，但一直努力到最後—刻。」
這位波蘭拳手表示：「我這場比賽的策略與先前類似。她（林郁婷）的左刺拳速度很快，讓人難以招架。我試著迴避並接近她，不過這個策略只有部分成功。我沒有其它選擇，我的對手是一名優秀的防守反擊型拳手，想贏這場比賽確實是個難題。」
刊登在Sport.pl網站上的這篇報導認為，瑟瑞梅塔在比賽中很難以任何方式威脅具有如此身體素質的對手。雙方差異相當大，台灣選手不斷變換位置，控制整場比賽。
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