快訊

AI股大回檔讓散戶驚慌 專家解析輝達股價真的合理嗎？

國土法「使用地」變革 學者憂無土地身分證讓農地流失

林郁婷暖心「為對手整理衣領」 蕭彤雯感動讚：溫暖善良極有風度

奧運拳擊／難擋林郁婷兩大致勝絕招 波蘭對手點出金牌戰關鍵

中央社／ 綜合外電報導
台灣女子拳擊好手林郁婷今天在巴黎奧運57公斤級決賽拿下金牌，對手瑟瑞梅塔賽後接受媒體訪問時表示，林郁婷非常優秀，尤其她擅用防守反擊與左刺拳。記者季相儒／攝影
台灣女子拳擊好手林郁婷今天在巴黎奧運57公斤級決賽拿下金牌，對手瑟瑞梅塔賽後接受媒體訪問時表示，林郁婷非常優秀，尤其她擅用防守反擊與左刺拳。記者季相儒／攝影

台灣女子拳擊好手林郁婷今天在巴黎奧運57公斤級決賽拿下金牌，對手瑟瑞梅塔（Julia Szeremeta）賽後接受媒體訪問時表示，林郁婷非常優秀，尤其她擅用防守反擊與左刺拳。

波蘭選手瑟瑞梅塔今天在金牌戰後對歐洲體育頻道（Eurosport）表示：「正如我所預期，這是一場非常艱苦的戰鬥。但我在奧運表現很好，對自己很滿意。我以為我會贏得這場比賽，但她（林郁婷）比我更快，而且她有臂長優勢。我雖未能成功，但一直努力到最後—刻。」

林郁婷全場幾乎壓著對手塞琳梅塔打，冷靜判斷不輕易出拳，一出拳幾乎都有效命中，最終成功拿下金牌。圖中央社提供
林郁婷全場幾乎壓著對手塞琳梅塔打，冷靜判斷不輕易出拳，一出拳幾乎都有效命中，最終成功拿下金牌。圖中央社提供

這位波蘭拳手表示：「我這場比賽的策略與先前類似。她（林郁婷）的左刺拳速度很快，讓人難以招架。我試著迴避並接近她，不過這個策略只有部分成功。我沒有其它選擇，我的對手是一名優秀的防守反擊型拳手，想贏這場比賽確實是個難題。」

我國女子拳擊好手林郁婷反擊速度驚人。記者季相儒／攝影
我國女子拳擊好手林郁婷反擊速度驚人。記者季相儒／攝影

刊登在Sport.pl網站上的這篇報導認為，瑟瑞梅塔在比賽中很難以任何方式威脅具有如此身體素質的對手。雙方差異相當大，台灣選手不斷變換位置，控制整場比賽。

台灣拳后林郁婷（右）幫波蘭對手塞琳梅塔整理衣領。 歐新社
台灣拳后林郁婷（右）幫波蘭對手塞琳梅塔整理衣領。 歐新社

我國女子拳擊好手林郁婷（圖）為中華代表團拿下本屆賽事第二面金牌，也是我國史上首面奧運拳擊獎牌，林郁婷在升旗時激動落淚。記者季相儒／攝影
我國女子拳擊好手林郁婷（圖）為中華代表團拿下本屆賽事第二面金牌，也是我國史上首面奧運拳擊獎牌，林郁婷在升旗時激動落淚。記者季相儒／攝影

我國女子拳擊好手林郁婷（左二）為中華代表團拿下本屆賽事第二面金牌，也是我國史上首面奧運拳擊獎牌，得獎者們開心自拍。記者季相儒／攝影 季相儒
我國女子拳擊好手林郁婷（左二）為中華代表團拿下本屆賽事第二面金牌，也是我國史上首面奧運拳擊獎牌，得獎者們開心自拍。記者季相儒／攝影 季相儒

2024巴黎奧運搶先報

▪ 奧運拳擊／林郁婷5：0擊退波蘭新星塞琳梅塔 奪我國本屆第二金
▪ 奧運拳擊／林郁婷我們來了 台灣支持者齊聚金牌戰打氣
▪ 奧運霹靂舞／孫振特別秀出台客舞 笑說下次穿藍白拖
▪ 奧運拳擊／IG限動貼文諷林郁婷 波蘭對手澄清了
▪ 奧運籃球／柯瑞金牌戰狂轟8記三分彈 美國力退地主完成5連霸
▪ 中華隊2金5銅 看台灣英雄本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊 巴黎奧運拳擊 林郁婷

延伸閱讀

林郁婷奧運鍍金完成大滿貫！ 侯友宜加碼將發570萬獎金

奧運拳擊／林郁婷奧運奪金讓朝野難得「一日和解」 一致肯定台灣驕傲

林郁婷奪奧運金牌 黃秋生大讚保護了3種人

統神談林郁婷.....逆風認同對手「質疑性別」很正常 揭一癥結點

相關新聞

奧運拳擊／林郁婷摘金 波蘭女將「高舉1手勢」再掀熱議

女子拳擊好手、台灣女兒林郁婷今天（11日）在巴黎奧運女子57公斤級金牌戰中，完勝對手波蘭新星塞琳梅塔（Julia Szeremeta），成功拿下台灣拳擊史上第一面奧運金牌。事實上，塞琳梅塔日前才因為在網路轉發梗圖、暗諷林郁婷的性別惹議，這次金牌戰結束後，塞琳梅塔再度對鏡頭比出一手勢，引發熱議。

奧運拳擊／林郁婷5：0擊退波蘭塞琳梅塔 奪我國本屆第二金

我國女子拳子好手林郁婷今天在巴黎奧運女子57公斤級金牌戰，遭遇20歲的波蘭新星塞琳梅塔（Julia Szeremeta）...

奧運拳擊／波蘭對手澄清IG限動諷林郁婷貼文 「不是我貼的」

我國女子拳擊好手林郁婷在巴黎奧運為中華代表團以金牌收尾，今天凌晨在女子57公斤級金牌戰以5：0擊敗20歲波蘭新星塞琳梅塔...

奧運拳擊／擂台事擂台解決 林郁婷奪金後捶地板宣洩

我國女子拳擊好手林郁婷今天在巴黎奧運女子57公斤級金牌戰，最終以5：0擊退波蘭新星塞琳梅塔（Julia Szeremet...

拳頭擊敗魔法！林郁婷「性別爭議」深度分析總整理

拿下金牌！台灣拳擊好手林郁婷，在巴黎奧運的拳擊女子57公斤級金牌戰，擊敗波蘭選手塞琳梅塔（Julia Szeremeta），奪得金牌。

奧運拳擊／林郁婷是勇敢的台灣女孩 中華代表團確定2金5銅結束

中華拳擊隊女將林郁婷今天在巴黎奧運57公斤級奪金，締造我國在歷屆奧運首面拳擊金牌紀錄，賴清德總統得知捷報，立刻拍發賀電祝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。