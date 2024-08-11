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林郁婷奪奧運拳擊首金 體育署長讚：勇敢台灣女孩

中央社／ 台北11日電
我國女子拳擊好手林郁婷為中華代表團拿下本屆賽事第二面金牌，也是我國史上首面奧運拳擊獎牌。記者季相儒／攝影
我國女子拳擊好手林郁婷為中華代表團拿下本屆賽事第二面金牌，也是我國史上首面奧運拳擊獎牌。記者季相儒／攝影

挺過性別爭議風波，台灣拳后林郁婷今天在巴黎奧運女子57公斤級摘金，同時是台灣史上首面拳擊奧運金牌，體育署長鄭世忠稱讚，「她是勇敢的台灣女孩。」

頂著杭州亞運金牌頭銜，林郁婷今年第2度站上五環殿堂，沒想到最大考驗卻是在場外，因為去年世錦賽獲得銅牌的林郁婷，遭到國際拳擊總會（IBA）認定性別判定有問題，而取消她的資格，導致林郁婷與阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）在巴黎奧運無端捲入性別爭議，甚至被外界言論攻擊得體無完膚。

不過，林郁婷並未讓這些場外因素擊倒自己，反而靠著手中的雙拳，加上強大韌性與抗壓性，挺過排山倒海的壓力，一步步邁向巴黎奧運女子57公斤級金牌戰，隨著今天以5比0擊敗波蘭女將瑟瑞梅塔（JuliaSzeremeta），林郁婷勇奪台灣歷史性的奧運金牌，完美演繹教練曾自強的名言「擂臺上的事，擂臺上解決」。

在現場見證林郁婷摘金的每一刻，體育署長鄭世忠說，從去年世錦賽開始，陪著林郁婷走過很多風風雨雨，現在感覺一切都值得了，並提到比賽場館羅蘭蓋洛斯（Roland Garros）中央球場觀眾席有一句標語「勝利屬於最堅韌頑強的人」，「恭喜郁婷不僅勇奪奧運金牌，更贏得人生的勳章，她是勇敢的台灣女孩。」

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