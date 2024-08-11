卓榮泰：林郁婷展現堅強勇敢 超越獎牌本身價值

台灣女子拳擊好手林郁婷今天在巴黎奧運57公斤級金牌戰，以5比0完勝波蘭選手瑟瑞梅塔，摘下金牌。行政院長卓榮泰說，林郁婷面對外界的風風雨雨時所展現出來的堅強與勇敢，更是超越獎牌本身的價值。

卓榮泰透過臉書發文「郁婷妳太棒了，用善良打出精彩一擊！」

他說，不畏風波，頂住壓力，「台灣的女兒」林郁婷在巴黎奧運女子拳擊57公斤級的賽場上，一路挺進到決賽，最後獲得奧運金牌的榮耀。

卓榮泰表示，要謝謝林郁婷讓他看見卓越的運動員在場上所具備的鬥志與精神，在面對外界的風風雨雨時所展現出來的堅強與勇敢，更是超越獎牌本身的價值。

卓榮泰說，謝謝林郁婷讓世界看見女性拳擊選手在面對逆境時，絕不輕言放棄，也不輕易被擊倒的堅持，這就是真正的奧運精神。

卓榮泰表示，恭喜林郁婷在拳擊生涯上為自己贏得奧運的榮耀，他跟全國人民會以疼惜和驕傲的心情張開雙臂，歡迎林郁婷在賽後回到溫暖的家，因為她是「台灣的女兒」。