快訊

雙颱共存？ 颱風山神今明恐生成 氣象署曝最新路徑、影響

他體驗光世代雙向1G「降速」方案！業者做1事被讚「貼心」 網搖頭：還是盤子

00919於「川普之亂」中大買102張！ 小師傅：股息突破180萬

卓榮泰：林郁婷展現堅強勇敢 超越獎牌本身價值

中央社／ 台北11日電
台灣女子拳擊好手林郁婷今天在巴黎奧運57公斤級金牌戰，以5比0完勝波蘭選手瑟瑞梅塔，摘下金牌。特派記者季相儒／攝影
台灣女子拳擊好手林郁婷今天在巴黎奧運57公斤級金牌戰，以5比0完勝波蘭選手瑟瑞梅塔，摘下金牌。特派記者季相儒／攝影

台灣女子拳擊好手林郁婷今天在巴黎奧運57公斤級金牌戰，以5比0完勝波蘭選手瑟瑞梅塔，摘下金牌。行政院長卓榮泰說，林郁婷面對外界的風風雨雨時所展現出來的堅強與勇敢，更是超越獎牌本身的價值。

卓榮泰透過臉書發文「郁婷妳太棒了，用善良打出精彩一擊！」

他說，不畏風波，頂住壓力，「台灣的女兒」林郁婷在巴黎奧運女子拳擊57公斤級的賽場上，一路挺進到決賽，最後獲得奧運金牌的榮耀。

卓榮泰表示，要謝謝林郁婷讓他看見卓越的運動員在場上所具備的鬥志與精神，在面對外界的風風雨雨時所展現出來的堅強與勇敢，更是超越獎牌本身的價值。

卓榮泰說，謝謝林郁婷讓世界看見女性拳擊選手在面對逆境時，絕不輕言放棄，也不輕易被擊倒的堅持，這就是真正的奧運精神。

卓榮泰表示，恭喜林郁婷在拳擊生涯上為自己贏得奧運的榮耀，他跟全國人民會以疼惜和驕傲的心情張開雙臂，歡迎林郁婷在賽後回到溫暖的家，因為她是「台灣的女兒」。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 奧運拳擊／林郁婷5：0擊退波蘭新星塞琳梅塔 奪我國本屆第二金
▪ 奧運拳擊／林郁婷我們來了 台灣支持者齊聚金牌戰打氣
▪ 奧運霹靂舞／孫振特別秀出台客舞 笑說下次穿藍白拖
▪ 奧運高球／鄭怡靜也來加油 徐薇淩甩低潮打出代表作
▪ 奧運籃球／柯瑞金牌戰狂轟8記三分彈 美國力退地主完成5連霸
▪ 中華隊2金5銅 看台灣英雄本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊 巴黎奧運拳擊

延伸閱讀

總統熬夜看金牌戰 致電林郁婷媽媽：妳女兒真了不起

奧運拳擊／恭喜林郁婷摘金 蘇俊賓送手繪明信片分享喜悅

奧運拳擊／林郁婷奪金！侯友宜加碼獎金 運動中心博物館免費一周

巴黎奧運／向林郁婷致敬 中華代表團排名一口氣衝上33

相關新聞

奧運拳擊／林郁婷5：0擊退波蘭塞琳梅塔 奪我國本屆第二金

我國女子拳子好手林郁婷今天在巴黎奧運女子57公斤級金牌戰，遭遇20歲的波蘭新星塞琳梅塔（Julia Szeremeta）...

奧運拳擊／擂台事擂台解決 林郁婷奪金後捶地板宣洩

我國女子拳擊好手林郁婷今天在巴黎奧運女子57公斤級金牌戰，最終以5：0擊退波蘭新星塞琳梅塔（Julia Szeremet...

奧運拳擊／林郁婷是勇敢的台灣女孩 中華代表團確定2金5銅結束

中華拳擊隊女將林郁婷今天在巴黎奧運57公斤級奪金，締造我國在歷屆奧運首面拳擊金牌紀錄，賴清德總統得知捷報，立刻拍發賀電祝...

賀新北女孩林郁婷奧運奪金 朱立倫明發送300份雞排

我國女子拳擊好手林郁婷在巴黎奧運女子拳擊57公斤賽事拿下金牌。國民黨朱立倫今天表示，林郁婷不負眾望，真的再揮出一面金牌，...

林郁婷摘金 蕭美琴卓榮泰謝謝她精彩一擊讓台灣人驕傲

我國女子拳子好手林郁婷今天在巴黎奧運女子57公斤級金牌戰，以5:0擊敗波蘭新星塞琳梅塔（Julia Szeremeta）...

奧運拳擊／恭喜林郁婷摘金 蘇俊賓送手繪明信片分享喜悅

「台灣拳后」林郁婷今天凌晨拿下台灣拳擊史上第一面金牌，舉國歡騰，桃園副市長蘇俊賓上午7時也發文分享林奪冠瞬間的手繪明信片...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。