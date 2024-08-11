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總統熬夜看金牌戰 致電林郁婷媽媽：妳女兒真了不起

中央社／ 台北11日電
林郁婷壓軸為中華代表團奪下本屆奧運第2金。特派記者季相儒／攝影
林郁婷壓軸為中華代表團奪下本屆奧運第2金。特派記者季相儒／攝影

台灣女子拳擊好手林郁婷今天在巴黎奧運57公斤級決賽勇奪金牌。總統賴清德熬夜看金牌戰，比賽結束後，賴總統致電給正在林郁婷媽媽身旁的立委蘇巧慧，向林郁婷媽媽表達恭喜。

據了解，賴總統告訴林媽媽「妳女兒真的了不起，大家都以郁婷表現為榮」。

「台灣女兒」林郁婷於台灣時間週日凌晨出賽金牌戰，三回合比賽中，林郁婷利用身高優勢穩健進攻，三回合完勝大滿貫，順利拿下台灣史上第一面拳擊金牌，在擂台上用拳擊粉碎外界的惡意抹黑攻擊，令所有人動容。

據了解，賴總統看完霹靂舞賽事後也特地等到凌晨3時30分比賽開打，守在轉播前全程緊盯，為林郁婷加油喝采。

比賽結束後，賴總統致電給正在林郁婷媽媽身旁的蘇巧慧，也向林郁婷媽媽表達恭喜。

賴總統說他在電視機前面為林郁婷加油，稱讚林郁婷表現非常傑出，以5:0驚人戰績拿下金牌，他感謝林郁婷為國爭光，這真的是非常不容易成就，特別是這次參賽過程當中，林郁婷遭受到非常多人身攻擊，但她展現無畏精神，不影響實力表現，最後站在頒獎台上，聽到國旗歌，感動到流眼淚，這一幕讓大家看了都非常感動。

同時，賴清德也感謝新北市長侯友宜舉辦一起觀看比賽活動，凝聚人心，讓大家可以團結在一起，為林郁婷加油。

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